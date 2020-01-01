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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TEH EPIK DUCK, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על TEH EPIK DUCK, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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TEH EPIK DUCK (EPIK) ניתוח טכני היום

TEH EPIK DUCK (EPIK) ניתוח טכני היום

דף TEH EPIK DUCK הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EPIK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של TEH EPIK DUCK למטה.

TEH EPIK DUCK (EPIK) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.005757--+8.15%+43.92%+43.92%
למידע נוסף על TEH EPIK DUCK מחיר

TEH EPIK DUCK אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של TEH EPIK DUCK במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 2
נייטרלי 4
קנה 20
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 4קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.005702
0.005699
R2
0.005699
0.005698
R1
0.005698
0.005697
PP
0.005695
0.005695
S1
0.005694
0.005694
S2
0.005691
0.005693
S3
0.00569
0.005691

TEH EPIK DUCK אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$0.02 M
$0.03 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.00 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

TEH EPIK DUCK זרימת הון

זרימת נטו פנימהEPIKUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על TEH EPIK DUCK

סחור ב TEH EPIK DUCK (EPIK) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב TEH EPIK DUCK מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTEPIK
$0.005761
$0.005761$0.005761
+2.01%
10.94M (USDT)
/USD1EPIK
$0.005671
$0.005671$0.005671
+0.94%
9.66M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

EPIK-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EPIK
EPIK
USD
USD

1 EPIK = 0.005757 USD

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