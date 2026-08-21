Epic Chain (EPIC) ניתוח טכני היום דף Epic Chain הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EPIC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Epic Chain למטה. הירשם

Epic Chain (EPIC) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3776 -- +2.35% -30.67% +51.82%

Epic Chain אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Epic Chain במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 1 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3772 0.377 R2 0.377 0.3768 R1 0.3769 0.3768 PP 0.3767 0.3767 S1 0.3766 0.3765 S2 0.3764 0.3765 S3 0.3763 0.3764

Epic Chain אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.22M $6.06 M $6.28 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.21 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.20 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.68 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.69 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Epic Chain זרימת הון זרימת נטו פנימה EPICUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.36 2026-08-20 $0.10 M 0.34 2026-08-19 -$0.04 M 0.36 2026-08-18 $0.07 M 0.35 2026-08-17 -$0.02 M 0.35 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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