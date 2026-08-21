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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Epic Chain, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Epic Chain, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Epic Chain (EPIC) ניתוח טכני היום

Epic Chain (EPIC) ניתוח טכני היום

דף Epic Chain הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EPIC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Epic Chain למטה.

Epic Chain (EPIC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3776--+2.35%-30.67%+51.82%
למידע נוסף על Epic Chain מחיר

Epic Chain אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Epic Chain במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 1
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.3772
0.377
R2
0.377
0.3768
R1
0.3769
0.3768
PP
0.3767
0.3767
S1
0.3766
0.3765
S2
0.3764
0.3765
S3
0.3763
0.3764

Epic Chain אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.22M
$6.06 M
$6.28 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.21 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.20 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.68 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.69 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Epic Chain זרימת הון

זרימת נטו פנימהEPICUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.36
2026-08-20$0.10 M0.34
2026-08-19-$0.04 M0.36
2026-08-18$0.07 M0.35
2026-08-17-$0.02 M0.35

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Epic Chain

סחור ב Epic Chain (EPIC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Epic Chain מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTEPIC
$0.3776
$0.3776$0.3776
+12.34%
775.23K (USDT)
/USDCEPIC
$0.3772
$0.3772$0.3772
+12.12%
168.61K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

EPIC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EPIC
EPIC
USD
USD

1 EPIC = 0.3776 USD

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