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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Enso, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Enso, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Enso (ENSO) ניתוח טכני היום

Enso (ENSO) ניתוח טכני היום

דף Enso הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ENSO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Enso למטה.

Enso (ENSO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.829--+5.95%+12.51%+3.21%
למידע נוסף על Enso מחיר

Enso אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Enso במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 6
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 0קנה 12
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 1נייטרלי 6קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.829
0.8288
R2
0.8288
0.8286
R1
0.8287
0.8286
PP
0.8285
0.8285
S1
0.8284
0.8283
S2
0.8282
0.8283
S3
0.8281
0.8282

Enso אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.51M
$3.37 M
$3.88 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.76 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.78 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Enso זרימת הון

זרימת נטו פנימהENSOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.03 M0.83
2026-08-20-$0.09 M0.83
2026-08-19-$0.02 M0.82
2026-08-18$0.08 M0.81
2026-08-17-$0.09 M0.79

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTENSO
$0.829
$0.829$0.829
-0.67%
79.21K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ENSO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ENSO
ENSO
USD
USD

1 ENSO = 0.829 USD

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