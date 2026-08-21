Enso (ENSO) ניתוח טכני היום דף Enso הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ENSO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Enso למטה. הירשם

Enso (ENSO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.829 -- +5.95% +12.51% +3.21%

Enso אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Enso במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 6 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 0 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 1 נייטרלי 6 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.829 0.8288 R2 0.8288 0.8286 R1 0.8287 0.8286 PP 0.8285 0.8285 S1 0.8284 0.8283 S2 0.8282 0.8283 S3 0.8281 0.8282

Enso אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.51M $3.37 M $3.88 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.08 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.76 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.78 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Enso זרימת הון זרימת נטו פנימה ENSOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.03 M 0.83 2026-08-20 -$0.09 M 0.83 2026-08-19 -$0.02 M 0.82 2026-08-18 $0.08 M 0.81 2026-08-17 -$0.09 M 0.79 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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