Emerald (EMRLD) מידע The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. אתר רשמי: https://emeraldco.io מסמך לבן: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be קנה EMRLDעכשיו!

Emerald (EMRLD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Emerald (EMRLD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M שיא כל הזמנים: $ 0.049 $ 0.049 $ 0.049 שפל כל הזמנים: $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 מחיר נוכחי: $ 0.001085 $ 0.001085 $ 0.001085 למידע נוסף על Emerald (EMRLD) מחיר

Emerald (EMRLD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Emerald (EMRLD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של EMRLD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות EMRLDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את EMRLDטוקניומיקה, חקרו אתEMRLDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות EMRLD מעוניין להוסיף את Emerald (EMRLD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת EMRLD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות EMRLD ב-MEXC עכשיו!

Emerald (EMRLD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של EMRLDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה EMRLD עכשיו את היסטוריית המחירים!

EMRLD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן EMRLD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו EMRLD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה EMRLDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

