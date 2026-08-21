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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ELIZAOS, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על ELIZAOS, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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ELIZAOS (ELIZAOS) ניתוח טכני היום

ELIZAOS (ELIZAOS) ניתוח טכני היום

דף ELIZAOS הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ELIZAOS מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ELIZAOS למטה.

ELIZAOS (ELIZAOS) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.000189---23.52%-55.70%-79.63%
למידע נוסף על ELIZAOS מחיר

ELIZAOS זרימת הון

זרימת נטו פנימהELIZAOSUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19-$0.01 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב ELIZAOS (ELIZAOS) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב ELIZAOS מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTELIZAOS
$0.0001893
$0.0001893$0.0001893
+0.21%
371.62M (USDT)

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המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ELIZAOS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ELIZAOS
ELIZAOS
USD
USD

1 ELIZAOS = 0.000189 USD

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