Elderglade (ELDE) מידע Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. אתר רשמי: https://elderglade.com/ מסמך לבן: https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b קנה ELDEעכשיו!

Elderglade (ELDE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Elderglade (ELDE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M ההיצע הכולל: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M אספקה במחזור: $ 122.42M $ 122.42M $ 122.42M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.51M $ 4.51M $ 4.51M שיא כל הזמנים: $ 0.48599 $ 0.48599 $ 0.48599 שפל כל הזמנים: $ 0.00908064213625012 $ 0.00908064213625012 $ 0.00908064213625012 מחיר נוכחי: $ 0.011277 $ 0.011277 $ 0.011277 למידע נוסף על Elderglade (ELDE) מחיר

Elderglade (ELDE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Elderglade (ELDE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ELDE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ELDEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ELDEטוקניומיקה, חקרו אתELDEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ELDE מעוניין להוסיף את Elderglade (ELDE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ELDE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ELDE ב-MEXC עכשיו!

Elderglade (ELDE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ELDEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ELDE עכשיו את היסטוריית המחירים!

ELDE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ELDE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ELDE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ELDEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

