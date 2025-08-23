עוד על EJS

Enjinstarter מְחִיר(EJS)

$0.00006826
+0.84%1D
Enjinstarter (EJS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:37:42 (UTC+8)

Enjinstarter (EJS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00006714
24 שעות נמוך
$ 0.00006863
גבוה 24 שעות

$ 0.00006714
$ 0.00006863
$ 1.1117755395336668
$ 0.000064504169206165
+1.45%

+0.84%

-7.69%

-7.69%

Enjinstarter (EJS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00006836. במהלך 24 השעות האחרונות, EJS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00006714 לבין שיא של $ 0.00006863, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EJSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1117755395336668, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000064504169206165.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EJS השתנה ב +1.45% במהלך השעה האחרונה, +0.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Enjinstarter (EJS) מידע שוק

No.6682

$ 0.00
$ 55.13K
$ 341.80K
0.00
5,000,000,000
4,935,472,054.28
0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Enjinstarter הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.13K. ההיצע במחזור של EJS הוא 0.00, עם היצע כולל של 4935472054.28. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 341.80K.

Enjinstarter (EJS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Enjinstarterהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000005686+0.84%
30 ימים$ -0.00004988-42.19%
60 ימים$ -0.00001741-20.30%
90 ימים$ -0.00008684-55.96%
Enjinstarter שינוי מחיר היום

היום,EJS רשם שינוי של $ +0.0000005686 (+0.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Enjinstarter שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00004988 (-42.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Enjinstarter שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,EJS ראה שינוי של $ -0.00001741 (-20.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Enjinstarter שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00008684 (-55.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Enjinstarter (EJS)?

בדוק את Enjinstarter עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהEnjinstarter (EJS)

EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure

Enjinstarter זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Enjinstarterההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקEJS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Enjinstarterאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךEnjinstarter לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Enjinstarterתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Enjinstarter (EJS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Enjinstarter (EJS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Enjinstarter.

בדוק את Enjinstarter תחזית המחיר עכשיו‏!

Enjinstarter (EJS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Enjinstarter (EJS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EJS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Enjinstarter (EJS)

מחפש איך לקנותEnjinstarter? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Enjinstarterב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

EJS למטבעות מקומיים

1 Enjinstarter(EJS) ל VND
1.7988934
1 Enjinstarter(EJS) ל AUD
A$0.0001045908
1 Enjinstarter(EJS) ל GBP
0.0000505864
1 Enjinstarter(EJS) ל EUR
0.000058106
1 Enjinstarter(EJS) ל USD
$0.00006836
1 Enjinstarter(EJS) ל MYR
RM0.000287112
1 Enjinstarter(EJS) ל TRY
0.0028020764
1 Enjinstarter(EJS) ל JPY
¥0.01004892
1 Enjinstarter(EJS) ל ARS
ARS$0.0917582608
1 Enjinstarter(EJS) ל RUB
0.0055173356
1 Enjinstarter(EJS) ל INR
0.0059828672
1 Enjinstarter(EJS) ל IDR
Rp1.1025804908
1 Enjinstarter(EJS) ל KRW
0.0949438368
1 Enjinstarter(EJS) ל PHP
0.003872594
1 Enjinstarter(EJS) ל EGP
￡E.0.0033161436
1 Enjinstarter(EJS) ל BRL
R$0.000369144
1 Enjinstarter(EJS) ל CAD
C$0.0000943368
1 Enjinstarter(EJS) ל BDT
0.0083166776
1 Enjinstarter(EJS) ל NGN
0.104525858
1 Enjinstarter(EJS) ל COP
$0.27344
1 Enjinstarter(EJS) ל ZAR
R.0.0012010852
1 Enjinstarter(EJS) ל UAH
0.002833522
1 Enjinstarter(EJS) ל VES
Bs0.0095704
1 Enjinstarter(EJS) ל CLP
$0.06555724
1 Enjinstarter(EJS) ל PKR
Rs0.0193814272
1 Enjinstarter(EJS) ל KZT
0.0365753344
1 Enjinstarter(EJS) ל THB
฿0.0022155476
1 Enjinstarter(EJS) ל TWD
NT$0.0020822456
1 Enjinstarter(EJS) ל AED
د.إ0.0002508812
1 Enjinstarter(EJS) ל CHF
Fr0.000054688
1 Enjinstarter(EJS) ל HKD
HK$0.0005338916
1 Enjinstarter(EJS) ל AMD
֏0.0261709424
1 Enjinstarter(EJS) ל MAD
.د.م0.00061524
1 Enjinstarter(EJS) ל MXN
$0.0012687616
1 Enjinstarter(EJS) ל SAR
ريال0.00025635
1 Enjinstarter(EJS) ל PLN
0.0002488304
1 Enjinstarter(EJS) ל RON
лв0.0002946316
1 Enjinstarter(EJS) ל SEK
kr0.0006507872
1 Enjinstarter(EJS) ל BGN
лв0.0001141612
1 Enjinstarter(EJS) ל HUF
Ft0.023211638
1 Enjinstarter(EJS) ל CZK
0.0014335092
1 Enjinstarter(EJS) ל KWD
د.ك0.0000208498
1 Enjinstarter(EJS) ל ILS
0.0002296896
1 Enjinstarter(EJS) ל AOA
Kz0.0623149252
1 Enjinstarter(EJS) ל BHD
.د.ب0.00002577172
1 Enjinstarter(EJS) ל BMD
$0.00006836
1 Enjinstarter(EJS) ל DKK
kr0.0004354532
1 Enjinstarter(EJS) ל HNL
L0.0017896648
1 Enjinstarter(EJS) ל MUR
0.0031199504
1 Enjinstarter(EJS) ל NAD
$0.0011983508
1 Enjinstarter(EJS) ל NOK
kr0.0006883852
1 Enjinstarter(EJS) ל NZD
$0.000116212
1 Enjinstarter(EJS) ל PAB
B/.0.00006836
1 Enjinstarter(EJS) ל PGK
K0.0002884792
1 Enjinstarter(EJS) ל QAR
ر.ق0.0002481468
1 Enjinstarter(EJS) ל RSD
дин.0.006842836

Enjinstarter מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Enjinstarter, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרEnjinstarter הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Enjinstarter

כמה שווה Enjinstarter (EJS) היום?
החי EJSהמחיר ב USD הוא 0.00006836 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EJS ל USD?
המחיר הנוכחי של EJS ל USD הוא $ 0.00006836. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Enjinstarter?
שווי השוק של EJS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EJS?
ההיצע במחזור של EJS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EJS?
‏‏EJS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.1117755395336668 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EJS?
EJS ‏‏רשם מחירATL של 0.000064504169206165 USD.
מהו נפח המסחר של EJS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EJS הוא $ 55.13K USD.
האם EJS יעלה השנה?
EJS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EJS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:37:42 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

