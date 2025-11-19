Egg Smash (EGSM) טוקנומיקה

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 3.90K
$ 3.90K$ 3.90K
שיא כל הזמנים:
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.00000039
$ 0.00000039$ 0.00000039

Egg Smash (EGSM) מידע

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

אתר רשמי:
https://t.me/EggRushBot
מסמך לבן:
https://drive.google.com/file/d/1ukZw_aaG1vPt_vvur2A3fKON-LuEIySQ/view
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0xff5d15a1e71647e980f9f1fd469a3c81151c42c5

Egg Smash (EGSM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Egg Smash (EGSM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של EGSM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות EGSMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את EGSMטוקניומיקה, חקרו אתEGSMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

