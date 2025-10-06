Egg Smash מחיר היום

מחיר Egg Smash (EGSM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000043, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EGSM ל USD הוא $ 0.00000043 לכל EGSM.

Egg Smash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- EGSM. ב‑24 השעות האחרונות, EGSM סחר בין $ 0.0000003 (נמוך) ל $ 0.00000043 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, EGSM נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -2.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 27.86.

Egg Smash (EGSM) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 27.86$ 27.86 $ 27.86 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.30K$ 4.30K $ 4.30K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Egg Smash הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.86. ההיצע במחזור של EGSM הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.30K.