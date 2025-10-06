EtherFloki מחיר היום

מחיר EtherFloki (EFLOKI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000002704, עם שינוי של 0.73% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EFLOKI ל USD הוא $ 0.0000002704 לכל EFLOKI.

EtherFloki כרגע מדורג במקום #4522 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 EFLOKI. ב‑24 השעות האחרונות, EFLOKI סחר בין $ 0.00000027 (נמוך) ל $ 0.0000002727 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000016875718926705, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000000261837786637.

ביצועים לטווח קצר, EFLOKI נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -20.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.36K.

EtherFloki (EFLOKI) מידע שוק

דירוג No.4522 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 54.36K$ 54.36K $ 54.36K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 270.40K$ 270.40K $ 270.40K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 אספקה כוללת 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של EtherFloki הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.36K. ההיצע במחזור של EFLOKI הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 270.40K.