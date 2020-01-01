MSCI EAFE (Ondo) (EFAON) ניתוח טכני היום דף MSCI EAFE (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EFAON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MSCI EAFE (Ondo) למטה. הירשם

MSCI EAFE (Ondo) (EFAON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

MSCI EAFE (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה EFAONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.