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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על EdgeX, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על EdgeX, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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edgeX (EDGE) ניתוח טכני היום

edgeX (EDGE) ניתוח טכני היום

דף edgeX הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EDGE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של edgeX למטה.

edgeX (EDGE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.3441--+3.51%-14.62%-73.47%
למידע נוסף על edgeX מחיר

EdgeX אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של EdgeX במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 3
קנה 12
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.344
0.344
R2
0.344
0.3439
R1
0.3439
0.3439
PP
0.3439
0.3439
S1
0.3438
0.3438
S2
0.3438
0.3438
S3
0.3437
0.3438

EdgeX אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.16M
$6.40 M
$7.56 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.77 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.75 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.16 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.12 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

EdgeX זרימת הון

זרימת נטו פנימהEDGEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.35
2026-08-20$0.27 M0.35
2026-08-19-$0.03 M0.29
2026-08-18$0.06 M0.28
2026-08-17$0.04 M0.28

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על edgeX

סחור ב edgeX (EDGE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב edgeX מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDCEDGE
$0.344
$0.344$0.344
-0.72%
164.66K (USDT)
/USDTEDGE
$0.3442
$0.3442$0.3442
-0.52%
691.63K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

EDGE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

EDGE
EDGE
USD
USD

1 EDGE = 0.3441 USD

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