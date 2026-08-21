edgeX (EDGE) ניתוח טכני היום דף edgeX הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של EDGE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של edgeX למטה. הירשם

edgeX (EDGE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3441 -- +3.51% -14.62% -73.47%

EdgeX אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של EdgeX במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 3 קנה 12 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.344 0.344 R2 0.344 0.3439 R1 0.3439 0.3439 PP 0.3439 0.3439 S1 0.3438 0.3438 S2 0.3438 0.3438 S3 0.3437 0.3438

EdgeX אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.16M $6.40 M $7.56 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.77 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.75 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $1.16 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.12 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. EdgeX זרימת הון זרימת נטו פנימה EDGEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.35 2026-08-20 $0.27 M 0.35 2026-08-19 -$0.03 M 0.29 2026-08-18 $0.06 M 0.28 2026-08-17 $0.04 M 0.28 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב edgeX (EDGE) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב edgeX מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDC EDGE $0.344 $0.344 $0.344 -0.72% 164.66K (USDT) סַחַר / USDT EDGE $0.3442 $0.3442 $0.3442 -0.52% 691.63K (USDT) סַחַר