Dypius (DYP) מידע Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming. אתר רשמי: https://dypius.com/ מסמך לבן: https://dyp.finance/about סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3 קנה DYPעכשיו!

Dypius (DYP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dypius (DYP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M ההיצע הכולל: $ 229.93M $ 229.93M $ 229.93M אספקה במחזור: $ 184.38M $ 184.38M $ 184.38M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M שיא כל הזמנים: $ 0.5498 $ 0.5498 $ 0.5498 שפל כל הזמנים: $ 0.004243522380848766 $ 0.004243522380848766 $ 0.004243522380848766 מחיר נוכחי: $ 0.00557 $ 0.00557 $ 0.00557 למידע נוסף על Dypius (DYP) מחיר

Dypius (DYP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dypius (DYP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DYP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DYPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DYPטוקניומיקה, חקרו אתDYPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DYP מעוניין להוסיף את Dypius (DYP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DYP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DYP ב-MEXC עכשיו!

Dypius (DYP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DYPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DYP עכשיו את היסטוריית המחירים!

DYP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DYP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DYP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DYPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

