DYNACHAIN (DYNA) מידע DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. אתר רשמי: https://dynachain.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4 קנה DYNAעכשיו!

DYNACHAIN (DYNA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DYNACHAIN (DYNA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 97.23M $ 97.23M $ 97.23M FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M שיא כל הזמנים: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 שפל כל הזמנים: $ 0.026612452247816595 $ 0.026612452247816595 $ 0.026612452247816595 מחיר נוכחי: $ 0.0273 $ 0.0273 $ 0.0273 למידע נוסף על DYNACHAIN (DYNA) מחיר

DYNACHAIN (DYNA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DYNACHAIN (DYNA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DYNA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DYNAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DYNAטוקניומיקה, חקרו אתDYNAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DYNA מעוניין להוסיף את DYNACHAIN (DYNA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DYNA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DYNA ב-MEXC עכשיו!

DYNACHAIN (DYNA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DYNAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DYNA עכשיו את היסטוריית המחירים!

DYNA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DYNA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DYNA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DYNAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

