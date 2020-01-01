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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Destra Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Destra Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Destra Network (DSYNC) ניתוח טכני היום

Destra Network (DSYNC) ניתוח טכני היום

דף Destra Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DSYNC מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Destra Network למטה.

Destra Network (DSYNC) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.004013--+26.27%+5.16%-47.29%
למידע נוסף על Destra Network מחיר

Destra Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Destra Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 2
נייטרלי 3
קנה 21
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 3קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.004021
0.004019
R2
0.004019
0.004018
R1
0.004018
0.004018
PP
0.004017
0.004017
S1
0.004016
0.004015
S2
0.004014
0.004015
S3
0.004013
0.004014

Destra Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$0.06 M
$0.08 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.01 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Destra Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהDSYNCUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Destra Network

סחור ב Destra Network (DSYNC) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Destra Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDSYNC
$0.004012
$0.004012$0.004012
-1.08%
16.46M (USDT)
/USDCDSYNC
$0.004074
$0.004074$0.004074
+2.72%
13.57M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

DSYNC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DSYNC
DSYNC
USD
USD

1 DSYNC = 0.004013 USD

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