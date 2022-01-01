Deepswap Protocol (DSP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Deepswap Protocol (DSP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Deepswap Protocol (DSP) מידע DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant. אתר רשמי: http://deep-swap.org/ מסמך לבן: https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x4A4cF20F120D3ff5b80fe0b368F01DF689BA82Ee קנה DSPעכשיו!

Deepswap Protocol (DSP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Deepswap Protocol (DSP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: -- -- -- אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): -- -- -- שיא כל הזמנים: $ 49.5 $ 49.5 $ 49.5 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00000000000448 $ 0.00000000000448 $ 0.00000000000448 למידע נוסף על Deepswap Protocol (DSP) מחיר

Deepswap Protocol (DSP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Deepswap Protocol (DSP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DSP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DSPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DSPטוקניומיקה, חקרו אתDSPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DSP מעוניין להוסיף את Deepswap Protocol (DSP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DSP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DSP ב-MEXC עכשיו!

Deepswap Protocol (DSP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DSPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DSP עכשיו את היסטוריית המחירים!

DSP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DSP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DSP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DSPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

