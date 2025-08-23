עוד על DSP

Deepswap Protocol סֵמֶל

Deepswap Protocol מְחִיר(DSP)

Deepswap Protocol (DSP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:24:18 (UTC+8)

Deepswap Protocol (DSP) מידע על מחיר (USD)

Deepswap Protocol (DSP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000000000537. במהלך 24 השעות האחרונות, DSP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000000000042 לבין שיא של $ 0.00000000000811, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DSPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DSP השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +16.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-95.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deepswap Protocol (DSP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Deepswap Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.22K. ההיצע במחזור של DSP הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.

Deepswap Protocol (DSP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Deepswap Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0000000000007598+16.48%
30 ימים$ -0.00005099999463-100.00%
60 ימים$ -0.42729999999463-100.00%
90 ימים$ -0.19999999999463-100.00%
Deepswap Protocol שינוי מחיר היום

היום,DSP רשם שינוי של $ +0.0000000000007598 (+16.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Deepswap Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00005099999463 (-100.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Deepswap Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DSP ראה שינוי של $ -0.42729999999463 (-100.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Deepswap Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.19999999999463 (-100.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Deepswap Protocol (DSP)?

בדוק את Deepswap Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDeepswap Protocol (DSP)

DeepSwap is transforming institutional and high-net-worth decentralized trading with unmatched privacy and efficiency. With one-click, cross-chain liquidity and a developer-friendly, open-source toolkit, DeepSwap empowers you to trade smarter, safer, and at scale—while staying fully compliant.

Deepswap Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Deepswap Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDSP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים Deepswap Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDeepswap Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Deepswap Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Deepswap Protocol (DSP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Deepswap Protocol (DSP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Deepswap Protocol.

בדוק את Deepswap Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Deepswap Protocol (DSP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Deepswap Protocol (DSP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DSP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Deepswap Protocol (DSP)

מחפש איך לקנותDeepswap Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Deepswap Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DSP למטבעות מקומיים

Deepswap Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Deepswap Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDeepswap Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Deepswap Protocol

כמה שווה Deepswap Protocol (DSP) היום?
החי DSPהמחיר ב USD הוא 0.00000000000537 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DSP ל USD?
המחיר הנוכחי של DSP ל USD הוא $ 0.00000000000537. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Deepswap Protocol?
שווי השוק של DSP הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DSP?
ההיצע במחזור של DSP הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DSP?
‏‏DSP השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DSP?
DSP ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של DSP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DSP הוא $ 2.22K USD.
האם DSP יעלה השנה?
DSP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DSP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

