Dreams Quest (DREAMS) מידע Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest. אתר רשמי: https://dreams.quest מסמך לבן: https://dreamsquest.fandom.com סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 קנה DREAMSעכשיו!

Dreams Quest (DREAMS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dreams Quest (DREAMS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 455.31K $ 455.31K $ 455.31K ההיצע הכולל: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B אספקה במחזור: $ 1.56B $ 1.56B $ 1.56B FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M שיא כל הזמנים: $ 0.00398 $ 0.00398 $ 0.00398 שפל כל הזמנים: $ 0 $ 0 $ 0 מחיר נוכחי: $ 0.0002911 $ 0.0002911 $ 0.0002911 למידע נוסף על Dreams Quest (DREAMS) מחיר

Dreams Quest (DREAMS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dreams Quest (DREAMS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DREAMS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DREAMSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DREAMSטוקניומיקה, חקרו אתDREAMSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DREAMS מעוניין להוסיף את Dreams Quest (DREAMS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DREAMS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DREAMS ב-MEXC עכשיו!

Dreams Quest (DREAMS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DREAMSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DREAMS עכשיו את היסטוריית המחירים!

DREAMS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DREAMS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DREAMS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DREAMSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

