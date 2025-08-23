עוד על DREAMS

Dreams Quest סֵמֶל

Dreams Quest מְחִיר(DREAMS)

1 DREAMS ל USDמחיר חי:

$0.0002941
$0.0002941$0.0002941
+0.23%1D
USD
Dreams Quest (DREAMS) טבלת מחירים חיה
Dreams Quest (DREAMS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0002809
$ 0.0002809$ 0.0002809
24 שעות נמוך
$ 0.0003007
$ 0.0003007$ 0.0003007
גבוה 24 שעות

$ 0.0002809
$ 0.0002809$ 0.0002809

$ 0.0003007
$ 0.0003007$ 0.0003007

$ 1.8855601077962427
$ 1.8855601077962427$ 1.8855601077962427

$ 0
$ 0$ 0

+0.54%

+0.23%

+1.34%

+1.34%

Dreams Quest (DREAMS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002942. במהלך 24 השעות האחרונות, DREAMS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002809 לבין שיא של $ 0.0003007, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DREAMSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.8855601077962427, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DREAMS השתנה ב +0.54% במהלך השעה האחרונה, +0.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dreams Quest (DREAMS) מידע שוק

No.2432

$ 460.16K
$ 460.16K$ 460.16K

$ 120.74K
$ 120.74K$ 120.74K

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

1.56B
1.56B 1.56B

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

1,669,037,783
1,669,037,783 1,669,037,783

39.10%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Dreams Quest הוא $ 460.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 120.74K. ההיצע במחזור של DREAMS הוא 1.56B, עם היצע כולל של 1669037783. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18M.

Dreams Quest (DREAMS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dreams Questהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000000675+0.23%
30 ימים$ +0.000055+22.99%
60 ימים$ +0.0000979+49.87%
90 ימים$ +0.0000683+30.23%
Dreams Quest שינוי מחיר היום

היום,DREAMS רשם שינוי של $ +0.000000675 (+0.23%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dreams Quest שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000055 (+22.99%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dreams Quest שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DREAMS ראה שינוי של $ +0.0000979 (+49.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dreams Quest שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000683 (+30.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dreams Quest (DREAMS)?

בדוק את Dreams Quest עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Dreams Quest זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dreams Questההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDREAMS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים Dreams Questאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDreams Quest לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dreams Questתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dreams Quest (DREAMS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dreams Quest (DREAMS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את Dreams Quest תחזית המחיר עכשיו‏!

Dreams Quest (DREAMS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dreams Quest (DREAMS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט.

איך לקנות Dreams Quest (DREAMS)

מחפש איך לקנותDreams Quest? התהליך פשוט וללא בעיות!

DREAMS למטבעות מקומיים

1 Dreams Quest(DREAMS) ל VND
7.741873
1 Dreams Quest(DREAMS) ל AUD
A$0.000450126
1 Dreams Quest(DREAMS) ל GBP
0.000217708
1 Dreams Quest(DREAMS) ל EUR
0.00025007
1 Dreams Quest(DREAMS) ל USD
$0.0002942
1 Dreams Quest(DREAMS) ל MYR
RM0.00123564
1 Dreams Quest(DREAMS) ל TRY
0.0120622
1 Dreams Quest(DREAMS) ל JPY
¥0.0432474
1 Dreams Quest(DREAMS) ל ARS
ARS$0.3896679
1 Dreams Quest(DREAMS) ל RUB
0.02378607
1 Dreams Quest(DREAMS) ל INR
0.02575721
1 Dreams Quest(DREAMS) ל IDR
Rp4.745160626
1 Dreams Quest(DREAMS) ל KRW
0.408608496
1 Dreams Quest(DREAMS) ל PHP
0.01666643
1 Dreams Quest(DREAMS) ל EGP
￡E.0.0142687
1 Dreams Quest(DREAMS) ל BRL
R$0.001594564
1 Dreams Quest(DREAMS) ל CAD
C$0.000405996
1 Dreams Quest(DREAMS) ל BDT
0.035792372
1 Dreams Quest(DREAMS) ל NGN
0.44984651
1 Dreams Quest(DREAMS) ל COP
$1.1768
1 Dreams Quest(DREAMS) ל ZAR
R.0.005169094
1 Dreams Quest(DREAMS) ל UAH
0.01219459
1 Dreams Quest(DREAMS) ל VES
Bs0.041188
1 Dreams Quest(DREAMS) ל CLP
$0.282432
1 Dreams Quest(DREAMS) ל PKR
Rs0.083411584
1 Dreams Quest(DREAMS) ל KZT
0.157408768
1 Dreams Quest(DREAMS) ל THB
฿0.009543848
1 Dreams Quest(DREAMS) ל TWD
NT$0.008967216
1 Dreams Quest(DREAMS) ל AED
د.إ0.001079714
1 Dreams Quest(DREAMS) ל CHF
Fr0.00023536
1 Dreams Quest(DREAMS) ל HKD
HK$0.002297702
1 Dreams Quest(DREAMS) ל AMD
֏0.112631528
1 Dreams Quest(DREAMS) ל MAD
.د.م0.0026478
1 Dreams Quest(DREAMS) ל MXN
$0.005478004
1 Dreams Quest(DREAMS) ל SAR
ريال0.00110325
1 Dreams Quest(DREAMS) ל PLN
0.001070888
1 Dreams Quest(DREAMS) ל RON
лв0.001268002
1 Dreams Quest(DREAMS) ל SEK
kr0.002797842
1 Dreams Quest(DREAMS) ל BGN
лв0.000491314
1 Dreams Quest(DREAMS) ל HUF
Ft0.099963276
1 Dreams Quest(DREAMS) ל CZK
0.006169374
1 Dreams Quest(DREAMS) ל KWD
د.ك0.000089731
1 Dreams Quest(DREAMS) ל ILS
0.000991454
1 Dreams Quest(DREAMS) ל AOA
Kz0.268183894
1 Dreams Quest(DREAMS) ל BHD
.د.ب0.0001109134
1 Dreams Quest(DREAMS) ל BMD
$0.0002942
1 Dreams Quest(DREAMS) ל DKK
kr0.001874054
1 Dreams Quest(DREAMS) ל HNL
L0.007702156
1 Dreams Quest(DREAMS) ל MUR
0.013427288
1 Dreams Quest(DREAMS) ל NAD
$0.005157326
1 Dreams Quest(DREAMS) ל NOK
kr0.002968478
1 Dreams Quest(DREAMS) ל NZD
$0.00050014
1 Dreams Quest(DREAMS) ל PAB
B/.0.0002942
1 Dreams Quest(DREAMS) ל PGK
K0.001241524
1 Dreams Quest(DREAMS) ל QAR
ر.ق0.001067946
1 Dreams Quest(DREAMS) ל RSD
дин.0.029443536

Dreams Quest מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dreams Quest, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDreams Quest הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dreams Quest

כמה שווה Dreams Quest (DREAMS) היום?
החי DREAMSהמחיר ב USD הוא 0.0002942 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DREAMS ל USD?
המחיר הנוכחי של DREAMS ל USD הוא $ 0.0002942. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dreams Quest?
שווי השוק של DREAMS הוא $ 460.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DREAMS?
ההיצע במחזור של DREAMS הוא 1.56B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DREAMS?
‏‏DREAMS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.8855601077962427 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DREAMS?
DREAMS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DREAMS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DREAMS הוא $ 120.74K USD.
האם DREAMS יעלה השנה?
DREAMS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DREAMS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
