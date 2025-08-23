מה זהDreams Quest (DREAMS)

Dreams Quest is a diversified media and entertainment company developing an open-world, action-adventure, role playing mobile game developed by Shakiti Studios, a subsidiary of Dreams Quest.

Dreams Quest (DREAMS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dreams Quest (DREAMS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DREAMS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

למובן מעמיק יותר של Dreams Quest, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dreams Quest כמה שווה Dreams Quest (DREAMS) היום? החי DREAMSהמחיר ב USD הוא 0.0002942 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי DREAMS ל USD? $ 0.0002942 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של DREAMS ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Dreams Quest? שווי השוק של DREAMS הוא $ 460.16K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של DREAMS? ההיצע במחזור של DREAMS הוא 1.56B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DREAMS? ‏‏DREAMS השיג מחיר שיא (ATH) של 1.8855601077962427 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DREAMS? DREAMS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD . מהו נפח המסחר של DREAMS? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DREAMS הוא $ 120.74K USD . האם DREAMS יעלה השנה? DREAMS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DREAMS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

