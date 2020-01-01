Roundhill Memory ETF (DRAMON) ניתוח טכני היום דף Roundhill Memory ETF הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DRAMON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Roundhill Memory ETF למטה. הירשם

Roundhill Memory ETF (DRAMON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Roundhill Memory ETF זרימת הון זרימת נטו פנימה DRAMONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.