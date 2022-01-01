Dracarys (DRA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Dracarys (DRA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Dracarys (DRA) מידע Dracarys Token represents a pioneering approach in the realm of cryptocurrency, distinguished by its unique integration of meme culture to engage and unite the crypto community. This token is crafted to infuse a blend of humour and fiery enthusiasm, reshaping the conventional perspective on cryptocurrency investments. אתר רשמי: https://www.dracoin.net/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x622b8f894c3d556594bf2d5e4da0478d4968a4ee קנה DRAעכשיו!

Dracarys (DRA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dracarys (DRA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 577.00B $ 577.00B $ 577.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 34.68K $ 34.68K $ 34.68K שיא כל הזמנים: $ 0.000001656 $ 0.000001656 $ 0.000001656 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000000601 $ 0.0000000601 $ 0.0000000601 למידע נוסף על Dracarys (DRA) מחיר

Dracarys (DRA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dracarys (DRA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DRA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DRAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DRAטוקניומיקה, חקרו אתDRAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DRA מעוניין להוסיף את Dracarys (DRA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DRA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DRA ב-MEXC עכשיו!

Dracarys (DRA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DRAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DRA עכשיו את היסטוריית המחירים!

DRA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DRA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DRA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DRAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!