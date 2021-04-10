Deeper Network (DPR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Deeper Network (DPR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Deeper Network (DPR) מידע Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. אתר רשמי: https://www.deeper.network מסמך לבן: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 קנה DPRעכשיו!

Deeper Network (DPR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Deeper Network (DPR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M ההיצע הכולל: $ 9.97B $ 9.97B $ 9.97B אספקה במחזור: $ 3.17B $ 3.17B $ 3.17B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M שיא כל הזמנים: $ 0.35372 $ 0.35372 $ 0.35372 שפל כל הזמנים: $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 $ 0.000172676790509784 מחיר נוכחי: $ 0.0003171 $ 0.0003171 $ 0.0003171 למידע נוסף על Deeper Network (DPR) מחיר

Deeper Network (DPR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Deeper Network (DPR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DPR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DPRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DPRטוקניומיקה, חקרו אתDPRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Deeper Network (DPR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DPRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DPR עכשיו את היסטוריית המחירים!

