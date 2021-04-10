עוד על DPR

DPR מידע על מחיר

DPR מסמך לבן

DPR אתר רשמי

DPR טוקניומיקה

DPR תחזית מחיר

DPR היסטוריה

DPR מדריך קנייה

DPRממיר מטבעות לפיאט

DPR ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Deeper Network סֵמֶל

Deeper Network מְחִיר(DPR)

1 DPR ל USDמחיר חי:

$0.0002926
$0.0002926$0.0002926
-0.47%1D
USD
Deeper Network (DPR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:43:51 (UTC+8)

Deeper Network (DPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0002904
$ 0.0002904$ 0.0002904
24 שעות נמוך
$ 0.0002942
$ 0.0002942$ 0.0002942
גבוה 24 שעות

$ 0.0002904
$ 0.0002904$ 0.0002904

$ 0.0002942
$ 0.0002942$ 0.0002942

$ 0.33995451
$ 0.33995451$ 0.33995451

$ 0.000172676790509784
$ 0.000172676790509784$ 0.000172676790509784

-0.35%

-0.47%

-29.75%

-29.75%

Deeper Network (DPR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002926. במהלך 24 השעות האחרונות, DPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002904 לבין שיא של $ 0.0002942, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.33995451, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000172676790509784.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPR השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -0.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deeper Network (DPR) מידע שוק

No.2155

$ 927.73K
$ 927.73K$ 927.73K

$ 199.79K
$ 199.79K$ 199.79K

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

3.17B
3.17B 3.17B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,967,141,302.00769
9,967,141,302.00769 9,967,141,302.00769

31.70%

2021-04-10 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Deeper Network הוא $ 927.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 199.79K. ההיצע במחזור של DPR הוא 3.17B, עם היצע כולל של 9967141302.00769. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.93M.

Deeper Network (DPR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Deeper Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000001382-0.47%
30 ימים$ -0.0005702-66.09%
60 ימים$ -0.0006384-68.58%
90 ימים$ -0.0010724-78.57%
Deeper Network שינוי מחיר היום

היום,DPR רשם שינוי של $ -0.000001382 (-0.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Deeper Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0005702 (-66.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Deeper Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DPR ראה שינוי של $ -0.0006384 (-68.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Deeper Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0010724 (-78.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Deeper Network (DPR)?

בדוק את Deeper Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDeeper Network (DPR)

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Deeper Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Deeper Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDPR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Deeper Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDeeper Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Deeper Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Deeper Network (DPR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Deeper Network (DPR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Deeper Network.

בדוק את Deeper Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Deeper Network (DPR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Deeper Network (DPR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DPR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Deeper Network (DPR)

מחפש איך לקנותDeeper Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Deeper Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DPR למטבעות מקומיים

1 Deeper Network(DPR) ל VND
7.699769
1 Deeper Network(DPR) ל AUD
A$0.000450604
1 Deeper Network(DPR) ל GBP
0.000216524
1 Deeper Network(DPR) ל EUR
0.00024871
1 Deeper Network(DPR) ל USD
$0.0002926
1 Deeper Network(DPR) ל MYR
RM0.00122892
1 Deeper Network(DPR) ל TRY
0.011993674
1 Deeper Network(DPR) ל JPY
¥0.0430122
1 Deeper Network(DPR) ל ARS
ARS$0.3865246
1 Deeper Network(DPR) ל RUB
0.023580634
1 Deeper Network(DPR) ל INR
0.02561713
1 Deeper Network(DPR) ל IDR
Rp4.796720544
1 Deeper Network(DPR) ל KRW
0.405824496
1 Deeper Network(DPR) ל PHP
0.016599198
1 Deeper Network(DPR) ל EGP
￡E.0.014185248
1 Deeper Network(DPR) ל BRL
R$0.001591744
1 Deeper Network(DPR) ל CAD
C$0.000403788
1 Deeper Network(DPR) ל BDT
0.035270004
1 Deeper Network(DPR) ל NGN
0.446715346
1 Deeper Network(DPR) ל COP
$1.1704
1 Deeper Network(DPR) ל ZAR
R.0.005129278
1 Deeper Network(DPR) ל UAH
0.011984896
1 Deeper Network(DPR) ל VES
Bs0.040964
1 Deeper Network(DPR) ל CLP
$0.2806034
1 Deeper Network(DPR) ל PKR
Rs0.082282046
1 Deeper Network(DPR) ל KZT
0.155885576
1 Deeper Network(DPR) ל THB
฿0.009491944
1 Deeper Network(DPR) ל TWD
NT$0.00890967
1 Deeper Network(DPR) ל AED
د.إ0.001073842
1 Deeper Network(DPR) ל CHF
Fr0.00023408
1 Deeper Network(DPR) ל HKD
HK$0.00228228
1 Deeper Network(DPR) ל AMD
֏0.110790064
1 Deeper Network(DPR) ל MAD
.د.م0.002624622
1 Deeper Network(DPR) ל MXN
$0.005454064
1 Deeper Network(DPR) ל SAR
ريال0.00109725
1 Deeper Network(DPR) ל PLN
0.001065064
1 Deeper Network(DPR) ל RON
лв0.001264032
1 Deeper Network(DPR) ל SEK
kr0.002785552
1 Deeper Network(DPR) ל BGN
лв0.000488642
1 Deeper Network(DPR) ל HUF
Ft0.099387442
1 Deeper Network(DPR) ל CZK
0.006138748
1 Deeper Network(DPR) ל KWD
د.ك0.000089243
1 Deeper Network(DPR) ל ILS
0.000988988
1 Deeper Network(DPR) ל AOA
Kz0.266725382
1 Deeper Network(DPR) ל BHD
.د.ب0.0001103102
1 Deeper Network(DPR) ל BMD
$0.0002926
1 Deeper Network(DPR) ל DKK
kr0.001866788
1 Deeper Network(DPR) ל HNL
L0.007587118
1 Deeper Network(DPR) ל MUR
0.013354264
1 Deeper Network(DPR) ל NAD
$0.005114648
1 Deeper Network(DPR) ל NOK
kr0.00295526
1 Deeper Network(DPR) ל NZD
$0.00049742
1 Deeper Network(DPR) ל PAB
B/.0.0002926
1 Deeper Network(DPR) ל PGK
K0.001223068
1 Deeper Network(DPR) ל QAR
ر.ق0.001056286
1 Deeper Network(DPR) ל RSD
дин.0.029300964

Deeper Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Deeper Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDeeper Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Deeper Network

כמה שווה Deeper Network (DPR) היום?
החי DPRהמחיר ב USD הוא 0.0002926 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DPR ל USD?
המחיר הנוכחי של DPR ל USD הוא $ 0.0002926. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Deeper Network?
שווי השוק של DPR הוא $ 927.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DPR?
ההיצע במחזור של DPR הוא 3.17B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DPR?
‏‏DPR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.33995451 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DPR?
DPR ‏‏רשם מחירATL של 0.000172676790509784 USD.
מהו נפח המסחר של DPR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DPR הוא $ 199.79K USD.
האם DPR יעלה השנה?
DPR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DPR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:43:51 (UTC+8)

Deeper Network (DPR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DPR-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DPR
DPR
USD
USD

1 DPR = 0.0002926 USD

מסחרDPR

USDTDPR
$0.0002926
$0.0002926$0.0002926
-0.22%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד