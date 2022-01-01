DOP (DOP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DOP (DOP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DOP (DOP) מידע The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information. אתר רשמי: https://dop.org מסמך לבן: https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978 קנה DOPעכשיו!

DOP (DOP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DOP (DOP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M ההיצע הכולל: $ 23.35B $ 23.35B $ 23.35B אספקה במחזור: $ 8.73B $ 8.73B $ 8.73B FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.42M $ 13.42M $ 13.42M שיא כל הזמנים: $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 שפל כל הזמנים: $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 מחיר נוכחי: $ 0.0005723 $ 0.0005723 $ 0.0005723 למידע נוסף על DOP (DOP) מחיר

DOP (DOP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DOP (DOP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DOP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DOPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DOPטוקניומיקה, חקרו אתDOPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DOP מעוניין להוסיף את DOP (DOP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DOP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DOP ב-MEXC עכשיו!

DOP (DOP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DOPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DOP עכשיו את היסטוריית המחירים!

DOP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DOP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DOP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DOPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

