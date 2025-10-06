DOLLO ALL IN מחיר היום

מחיר DOLLO ALL IN (DOLLO) בזמן אמת היום הוא $ 0.0002947, עם שינוי של 19.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOLLO ל USD הוא $ 0.0002947 לכל DOLLO.

DOLLO ALL IN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DOLLO. ב‑24 השעות האחרונות, DOLLO סחר בין $ 0.0002824 (נמוך) ל $ 0.0003829 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DOLLO נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו -50.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.16K.

DOLLO ALL IN (DOLLO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 54.16K$ 54.16K $ 54.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של DOLLO ALL IN הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.16K. ההיצע במחזור של DOLLO הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.