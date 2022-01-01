Dolan Duck (DOLAN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Dolan Duck (DOLAN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Dolan Duck (DOLAN) מידע Look at me, Dolan is the captain now. אתר רשמי: https://www.dolanduck.io/ מסמך לבן: https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z קנה DOLANעכשיו!

Dolan Duck (DOLAN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dolan Duck (DOLAN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M ההיצע הכולל: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M אספקה במחזור: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M שיא כל הזמנים: $ 0.9107 $ 0.9107 $ 0.9107 שפל כל הזמנים: $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 מחיר נוכחי: $ 0.0492 $ 0.0492 $ 0.0492 למידע נוסף על Dolan Duck (DOLAN) מחיר

Dolan Duck (DOLAN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Dolan Duck (DOLAN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DOLAN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DOLANהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DOLANטוקניומיקה, חקרו אתDOLANהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DOLAN מעוניין להוסיף את Dolan Duck (DOLAN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DOLAN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DOLAN ב-MEXC עכשיו!

Dolan Duck (DOLAN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DOLANעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DOLAN עכשיו את היסטוריית המחירים!

DOLAN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DOLAN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DOLAN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DOLANעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

