Dolan Duck (DOLAN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Dolan Duck (DOLAN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Dolan Duck (DOLAN) מידע

Look at me, Dolan is the captain now.

אתר רשמי:
https://www.dolanduck.io/
מסמך לבן:
https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56
סייר בלוקים:
https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z

Dolan Duck (DOLAN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Dolan Duck (DOLAN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 4.83M
$ 4.83M$ 4.83M
ההיצע הכולל:
$ 98.24M
$ 98.24M$ 98.24M
אספקה במחזור:
$ 98.24M
$ 98.24M$ 98.24M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 4.83M
$ 4.83M$ 4.83M
שיא כל הזמנים:
$ 0.9107
$ 0.9107$ 0.9107
שפל כל הזמנים:
$ 0.000054623107644853
$ 0.000054623107644853$ 0.000054623107644853
מחיר נוכחי:
$ 0.0492
$ 0.0492$ 0.0492

Dolan Duck (DOLAN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Dolan Duck (DOLAN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של DOLAN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות DOLANהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את DOLANטוקניומיקה, חקרו אתDOLANהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DOLAN

מעוניין להוסיף את Dolan Duck (DOLAN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DOLAN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Dolan Duck (DOLAN) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של DOLANעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

DOLAN חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן DOLAN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DOLAN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.