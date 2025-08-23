עוד על DOLAN

DOLAN מידע על מחיר

DOLAN מסמך לבן

DOLAN אתר רשמי

DOLAN טוקניומיקה

DOLAN תחזית מחיר

DOLAN היסטוריה

DOLAN מדריך קנייה

DOLANממיר מטבעות לפיאט

DOLAN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Dolan Duck סֵמֶל

Dolan Duck מְחִיר(DOLAN)

1 DOLAN ל USDמחיר חי:

$0.04881
$0.04881$0.04881
-7.46%1D
USD
Dolan Duck (DOLAN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:23:11 (UTC+8)

Dolan Duck (DOLAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0479
$ 0.0479$ 0.0479
24 שעות נמוך
$ 0.05852
$ 0.05852$ 0.05852
גבוה 24 שעות

$ 0.0479
$ 0.0479$ 0.0479

$ 0.05852
$ 0.05852$ 0.05852

$ 0.9019465788546459
$ 0.9019465788546459$ 0.9019465788546459

$ 0.000054623107644853
$ 0.000054623107644853$ 0.000054623107644853

0.00%

-7.46%

-22.90%

-22.90%

Dolan Duck (DOLAN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.04881. במהלך 24 השעות האחרונות, DOLAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0479 לבין שיא של $ 0.05852, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOLANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9019465788546459, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000054623107644853.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOLAN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dolan Duck (DOLAN) מידע שוק

No.1429

$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M

$ 7.55K
$ 7.55K$ 7.55K

$ 4.79M
$ 4.79M$ 4.79M

98.24M
98.24M 98.24M

98,235,225
98,235,225 98,235,225

SOL

שווי השוק הנוכחי של Dolan Duck הוא $ 4.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.55K. ההיצע במחזור של DOLAN הוא 98.24M, עם היצע כולל של 98235225. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.79M.

Dolan Duck (DOLAN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Dolan Duckהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0039348-7.46%
30 ימים$ -0.02266-31.71%
60 ימים$ -0.0038-7.23%
90 ימים$ -0.03356-40.75%
Dolan Duck שינוי מחיר היום

היום,DOLAN רשם שינוי של $ -0.0039348 (-7.46%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Dolan Duck שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.02266 (-31.71%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Dolan Duck שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DOLAN ראה שינוי של $ -0.0038 (-7.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Dolan Duck שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.03356 (-40.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Dolan Duck (DOLAN)?

בדוק את Dolan Duck עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDolan Duck (DOLAN)

Look at me, Dolan is the captain now.

Dolan Duck זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Dolan Duckההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDOLAN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Dolan Duckאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDolan Duck לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Dolan Duckתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dolan Duck (DOLAN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dolan Duck (DOLAN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dolan Duck.

בדוק את Dolan Duck תחזית המחיר עכשיו‏!

Dolan Duck (DOLAN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dolan Duck (DOLAN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOLAN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Dolan Duck (DOLAN)

מחפש איך לקנותDolan Duck? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Dolan Duckב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DOLAN למטבעות מקומיים

1 Dolan Duck(DOLAN) ל VND
1,284.43515
1 Dolan Duck(DOLAN) ל AUD
A$0.0746793
1 Dolan Duck(DOLAN) ל GBP
0.0361194
1 Dolan Duck(DOLAN) ל EUR
0.0414885
1 Dolan Duck(DOLAN) ל USD
$0.04881
1 Dolan Duck(DOLAN) ל MYR
RM0.205002
1 Dolan Duck(DOLAN) ל TRY
2.00121
1 Dolan Duck(DOLAN) ל JPY
¥7.17507
1 Dolan Duck(DOLAN) ל ARS
ARS$64.648845
1 Dolan Duck(DOLAN) ל RUB
3.9462885
1 Dolan Duck(DOLAN) ל INR
4.2733155
1 Dolan Duck(DOLAN) ל IDR
Rp787.2579543
1 Dolan Duck(DOLAN) ל KRW
67.7912328
1 Dolan Duck(DOLAN) ל PHP
2.7650865
1 Dolan Duck(DOLAN) ל EGP
￡E.2.367285
1 Dolan Duck(DOLAN) ל BRL
R$0.2645502
1 Dolan Duck(DOLAN) ל CAD
C$0.0673578
1 Dolan Duck(DOLAN) ל BDT
5.9382246
1 Dolan Duck(DOLAN) ל NGN
74.6329305
1 Dolan Duck(DOLAN) ל COP
$195.24
1 Dolan Duck(DOLAN) ל ZAR
R.0.8575917
1 Dolan Duck(DOLAN) ל UAH
2.0231745
1 Dolan Duck(DOLAN) ל VES
Bs6.8334
1 Dolan Duck(DOLAN) ל CLP
$46.8576
1 Dolan Duck(DOLAN) ל PKR
Rs13.8386112
1 Dolan Duck(DOLAN) ל KZT
26.1153024
1 Dolan Duck(DOLAN) ל THB
฿1.5833964
1 Dolan Duck(DOLAN) ל TWD
NT$1.4877288
1 Dolan Duck(DOLAN) ל AED
د.إ0.1791327
1 Dolan Duck(DOLAN) ל CHF
Fr0.039048
1 Dolan Duck(DOLAN) ל HKD
HK$0.3812061
1 Dolan Duck(DOLAN) ל AMD
֏18.6864204
1 Dolan Duck(DOLAN) ל MAD
.د.م0.43929
1 Dolan Duck(DOLAN) ל MXN
$0.9088422
1 Dolan Duck(DOLAN) ל SAR
ريال0.1830375
1 Dolan Duck(DOLAN) ל PLN
0.1776684
1 Dolan Duck(DOLAN) ל RON
лв0.2103711
1 Dolan Duck(DOLAN) ל SEK
kr0.4641831
1 Dolan Duck(DOLAN) ל BGN
лв0.0815127
1 Dolan Duck(DOLAN) ל HUF
Ft16.5846618
1 Dolan Duck(DOLAN) ל CZK
1.0235457
1 Dolan Duck(DOLAN) ל KWD
د.ك0.01488705
1 Dolan Duck(DOLAN) ל ILS
0.1644897
1 Dolan Duck(DOLAN) ל AOA
Kz44.4937317
1 Dolan Duck(DOLAN) ל BHD
.د.ب0.01840137
1 Dolan Duck(DOLAN) ל BMD
$0.04881
1 Dolan Duck(DOLAN) ל DKK
kr0.3109197
1 Dolan Duck(DOLAN) ל HNL
L1.2778458
1 Dolan Duck(DOLAN) ל MUR
2.2276884
1 Dolan Duck(DOLAN) ל NAD
$0.8556393
1 Dolan Duck(DOLAN) ל NOK
kr0.4924929
1 Dolan Duck(DOLAN) ל NZD
$0.082977
1 Dolan Duck(DOLAN) ל PAB
B/.0.04881
1 Dolan Duck(DOLAN) ל PGK
K0.2059782
1 Dolan Duck(DOLAN) ל QAR
ر.ق0.1771803
1 Dolan Duck(DOLAN) ל RSD
дин.4.8849048

Dolan Duck מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Dolan Duck, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDolan Duck הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Dolan Duck

כמה שווה Dolan Duck (DOLAN) היום?
החי DOLANהמחיר ב USD הוא 0.04881 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOLAN ל USD?
המחיר הנוכחי של DOLAN ל USD הוא $ 0.04881. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dolan Duck?
שווי השוק של DOLAN הוא $ 4.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOLAN?
ההיצע במחזור של DOLAN הוא 98.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOLAN?
‏‏DOLAN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9019465788546459 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOLAN?
DOLAN ‏‏רשם מחירATL של 0.000054623107644853 USD.
מהו נפח המסחר של DOLAN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOLAN הוא $ 7.55K USD.
האם DOLAN יעלה השנה?
DOLAN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOLAN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:23:11 (UTC+8)

Dolan Duck (DOLAN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DOLAN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DOLAN
DOLAN
USD
USD

1 DOLAN = 0.04881 USD

מסחרDOLAN

USDTDOLAN
$0.04881
$0.04881$0.04881
-7.46%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד