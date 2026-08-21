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DOG GO TO THE MOON (DOG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0006842 -- +8.84% +11.17% -2.71%

DOG GO TO THE MOON זרימת הון זרימת נטו פנימה DOGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.00 2026-08-20 $0.04 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 -$0.03 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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