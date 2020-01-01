dKloud (DKT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי dKloud (DKT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

dKloud (DKT) מידע dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics. אתר רשמי: https://www.dkloud.io/ מסמך לבן: https://docsend.com/view/tjryb7376jt4qd3n סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x3A5d531c282eb99d9257a2A2E92484e1C2Ec71CC קנה DKTעכשיו!

dKloud (DKT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור dKloud (DKT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M שיא כל הזמנים: $ 0.0297 $ 0.0297 $ 0.0297 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.005842 $ 0.005842 $ 0.005842 למידע נוסף על dKloud (DKT) מחיר

dKloud (DKT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של dKloud (DKT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DKT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DKTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DKTטוקניומיקה, חקרו אתDKTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

