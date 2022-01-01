DarkShield Games (DKS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DarkShield Games (DKS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DarkShield Games (DKS) מידע DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem. אתר רשמי: https://darkshield.games מסמך לבן: https://docsend.com/view/n72u25nc943id3we סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x121235cff4c59eec80b14c1d38b44e7de3a18287 קנה DKSעכשיו!

DarkShield Games (DKS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DarkShield Games (DKS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 73.75K $ 73.75K $ 73.75K שיא כל הזמנים: $ 0.112866 $ 0.112866 $ 0.112866 שפל כל הזמנים: $ 0.000020248895995163 $ 0.000020248895995163 $ 0.000020248895995163 מחיר נוכחי: $ 0.00002491 $ 0.00002491 $ 0.00002491 למידע נוסף על DarkShield Games (DKS) מחיר

DarkShield Games (DKS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DarkShield Games (DKS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DKS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DKSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DKSטוקניומיקה, חקרו אתDKSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DKS מעוניין להוסיף את DarkShield Games (DKS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DKS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DKS ב-MEXC עכשיו!

DarkShield Games (DKS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DKSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DKS עכשיו את היסטוריית המחירים!

DKS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DKS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DKS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DKSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

