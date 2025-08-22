מה זהDarkShield Games (DKS)

DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.

DarkShield Games זמין ב-MEXC



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקDKS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DarkShield Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDarkShield Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DarkShield Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DarkShield Games (DKS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DarkShield Games (DKS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DarkShield Games.

בדוק את DarkShield Games תחזית המחיר עכשיו‏!

DarkShield Games (DKS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DarkShield Games (DKS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DKS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DarkShield Games (DKS)

מחפש איך לקנותDarkShield Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DarkShield Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DKS למטבעות מקומיים

נסה ממיר

DarkShield Games מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DarkShield Games, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DarkShield Games כמה שווה DarkShield Games (DKS) היום? החי DKSהמחיר ב USD הוא 0.00002668 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי DKS ל USD? $ 0.00002668 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של DKS ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של DarkShield Games? שווי השוק של DKS הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של DKS? ההיצע במחזור של DKS הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DKS? ‏‏DKS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.11068648495285907 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DKS? DKS ‏‏רשם מחירATL של 0.000024877621775077 USD . מהו נפח המסחר של DKS? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DKS הוא $ 54.98K USD . האם DKS יעלה השנה? DKS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DKS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

