1 DKS ל USDמחיר חי:

$0.00002668
$0.00002668$0.00002668
-5.12%1D
USD
DarkShield Games (DKS) טבלת מחירים חיה
DarkShield Games (DKS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00002665
$ 0.00002665$ 0.00002665
24 שעות נמוך
$ 0.00002839
$ 0.00002839$ 0.00002839
גבוה 24 שעות

$ 0.00002665
$ 0.00002665$ 0.00002665

$ 0.00002839
$ 0.00002839$ 0.00002839

$ 0.11068648495285907
$ 0.11068648495285907$ 0.11068648495285907

$ 0.000024877621775077
$ 0.000024877621775077$ 0.000024877621775077

+0.07%

-5.12%

+4.25%

+4.25%

DarkShield Games (DKS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00002668. במהלך 24 השעות האחרונות, DKS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002665 לבין שיא של $ 0.00002839, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DKSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11068648495285907, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000024877621775077.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DKS השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -5.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DarkShield Games (DKS) מידע שוק

No.4914

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.98K
$ 54.98K$ 54.98K

$ 78.99K
$ 78.99K$ 78.99K

0.00
0.00 0.00

2,960,503,000
2,960,503,000 2,960,503,000

2,960,503,000
2,960,503,000 2,960,503,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של DarkShield Games הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.98K. ההיצע במחזור של DKS הוא 0.00, עם היצע כולל של 2960503000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.99K.

DarkShield Games (DKS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DarkShield Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000014397-5.12%
30 ימים$ -0.00001627-37.89%
60 ימים$ -0.00001154-30.20%
90 ימים$ -0.00001905-41.66%
DarkShield Games שינוי מחיר היום

היום,DKS רשם שינוי של $ -0.0000014397 (-5.12%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DarkShield Games שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00001627 (-37.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DarkShield Games שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DKS ראה שינוי של $ -0.00001154 (-30.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DarkShield Games שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00001905 (-41.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DarkShield Games (DKS)?

בדוק את DarkShield Games עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDarkShield Games (DKS)

DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.

DarkShield Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DarkShield Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDKS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DarkShield Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDarkShield Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DarkShield Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DarkShield Games (DKS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DarkShield Games (DKS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DarkShield Games.

בדוק את DarkShield Games תחזית המחיר עכשיו‏!

DarkShield Games (DKS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DarkShield Games (DKS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DKS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DarkShield Games (DKS)

מחפש איך לקנותDarkShield Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DarkShield Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DKS למטבעות מקומיים

DarkShield Games מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DarkShield Games, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDarkShield Games הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DarkShield Games

כמה שווה DarkShield Games (DKS) היום?
החי DKSהמחיר ב USD הוא 0.00002668 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DKS ל USD?
המחיר הנוכחי של DKS ל USD הוא $ 0.00002668. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DarkShield Games?
שווי השוק של DKS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DKS?
ההיצע במחזור של DKS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DKS?
‏‏DKS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.11068648495285907 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DKS?
DKS ‏‏רשם מחירATL של 0.000024877621775077 USD.
מהו נפח המסחר של DKS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DKS הוא $ 54.98K USD.
האם DKS יעלה השנה?
DKS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DKS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
