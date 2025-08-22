DarkShield Games (DKS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00002668. במהלך 24 השעות האחרונות, DKS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002665 לבין שיא של $ 0.00002839, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DKSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11068648495285907, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000024877621775077.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DKS השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -5.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
DarkShield Games (DKS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של DarkShield Games הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.98K. ההיצע במחזור של DKS הוא 0.00, עם היצע כולל של 2960503000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 78.99K.
DarkShield Games (DKS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של DarkShield Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0000014397
-5.12%
30 ימים
$ -0.00001627
-37.89%
60 ימים
$ -0.00001154
-30.20%
90 ימים
$ -0.00001905
-41.66%
DarkShield Games שינוי מחיר היום
היום,DKS רשם שינוי של $ -0.0000014397 (-5.12%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
DarkShield Games שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00001627 (-37.89%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
DarkShield Games שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,DKS ראה שינוי של $ -0.00001154 (-30.20%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
DarkShield Games שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00001905 (-41.66%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research.
All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.
DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research.

All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקDKS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DarkShield Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDarkShield Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
DarkShield Gamesתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה DarkShield Games (DKS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DarkShield Games (DKS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?
הבנת הטוקנומיקה של DarkShield Games (DKS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DKS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות DarkShield Games (DKS)
מחפש איך לקנותDarkShield Games? התהליך פשוט וללא בעיות!
