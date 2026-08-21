קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Diamante, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Diamante, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על DIAM

DIAM מידע על מחיר

מה זה DIAM

DIAM מסמך לבן

DIAM אתר רשמי

DIAM טוקניומיקה

DIAM תחזית מחיר

DIAM היסטוריה

DIAM מדריך קנייה

DIAMממיר מטבעות לפיאט

DIAM ספוט

DIAM חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Diamante (DIAM) ניתוח טכני היום

Diamante (DIAM) ניתוח טכני היום

דף Diamante הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DIAM מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Diamante למטה.

Diamante (DIAM) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.005114---3.17%-12.06%-27.28%
למידע נוסף על Diamante מחיר

Diamante זרימת הון

זרימת נטו פנימהDIAMUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20$0.00 M0.01
2026-08-19$0.00 M0.01
2026-08-18$0.00 M0.01
2026-08-17$0.00 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Diamante

סחור ב Diamante (DIAM) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Diamante מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDIAM
$0.005114
$0.005114$0.005114
-0.05%
10.80M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

DIAM-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DIAM
DIAM
USD
USD

1 DIAM = 0.005114 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.