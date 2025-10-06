DGGO מחיר היום

מחיר DGGO (DGGO) בזמן אמת היום הוא $ 0.000000000000235, עם שינוי של 54.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DGGO ל USD הוא $ 0.000000000000235 לכל DGGO.

DGGO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DGGO. ב‑24 השעות האחרונות, DGGO סחר בין $ 0.0000000000002301 (נמוך) ל $ 0.00000000000211 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DGGO נע ב -30.89% בשעה האחרונה ו -99.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 598.90K.

DGGO (DGGO) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 598.90K$ 598.90K $ 598.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של DGGO הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 598.90K. ההיצע במחזור של DGGO הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.