DF Capital DAO (DFC) טוקנומיקה

DF Capital DAO (DFC) מידע The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral. אתר רשמי: https://definder.club/ סייר בלוקים: https://tonscan.org/jetton/EQD26zcd6Cqpz7WyLKVH8x_cD6D7tBrom6hKcycv8L8hV0GP קנה DFCעכשיו!

DF Capital DAO (DFC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DF Capital DAO (DFC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 820.81K $ 820.81K $ 820.81K ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 26.56M $ 26.56M $ 26.56M FDV (שווי מדולל מלא): $ 6.18M $ 6.18M $ 6.18M שיא כל הזמנים: $ 3.8 $ 3.8 $ 3.8 שפל כל הזמנים: $ 0.019879577606559423 $ 0.019879577606559423 $ 0.019879577606559423 מחיר נוכחי: $ 0.0309 $ 0.0309 $ 0.0309 למידע נוסף על DF Capital DAO (DFC) מחיר

DF Capital DAO (DFC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DF Capital DAO (DFC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DFC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DFCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DFCטוקניומיקה, חקרו אתDFCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DFC מעוניין להוסיף את DF Capital DAO (DFC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DFC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DFC ב-MEXC עכשיו!

DF Capital DAO (DFC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DFCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DFC עכשיו את היסטוריית המחירים!

DFC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DFC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DFC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DFCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

