מה זהDF Capital DAO (DFC)

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

DF Capital DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DF Capital DAO (DFC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DF Capital DAO (DFC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DF Capital DAO.

DF Capital DAO (DFC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DF Capital DAO (DFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DF Capital DAO כמה שווה DF Capital DAO (DFC) היום? החי DFCהמחיר ב USD הוא 0.0314 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי DFC ל USD? $ 0.0314 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של DFC ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של DF Capital DAO? שווי השוק של DFC הוא $ 834.09K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של DFC? ההיצע במחזור של DFC הוא 26.56M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DFC? ‏‏DFC השיג מחיר שיא (ATH) של 3.9396355203834914 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DFC? DFC ‏‏רשם מחירATL של 0.019879577606559423 USD . מהו נפח המסחר של DFC? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DFC הוא $ 99.82K USD . האם DFC יעלה השנה? DFC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DFC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

