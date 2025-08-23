עוד על DFC

DF Capital DAO סֵמֶל

DF Capital DAO מְחִיר(DFC)

$0.0314
+1.29%1D
USD
DF Capital DAO (DFC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:22:05 (UTC+8)

DF Capital DAO (DFC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.31%

+1.29%

-19.70%

-19.70%

DF Capital DAO (DFC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0314. במהלך 24 השעות האחרונות, DFC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0301 לבין שיא של $ 0.0353, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.9396355203834914, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.019879577606559423.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFC השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, +1.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DF Capital DAO (DFC) מידע שוק

No.2165

13.28%

TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של DF Capital DAO הוא $ 834.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.82K. ההיצע במחזור של DFC הוא 26.56M, עם היצע כולל של 199999999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.28M.

DF Capital DAO (DFC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DF Capital DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0004+1.29%
30 ימים$ -0.0218-40.98%
60 ימים$ -0.0229-42.18%
90 ימים$ -0.0397-55.84%
DF Capital DAO שינוי מחיר היום

היום,DFC רשם שינוי של $ +0.0004 (+1.29%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DF Capital DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0218 (-40.98%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DF Capital DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DFC ראה שינוי של $ -0.0229 (-42.18%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DF Capital DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0397 (-55.84%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DF Capital DAO (DFC)?

בדוק את DF Capital DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDF Capital DAO (DFC)

The main idea and task of our DF Capital is to become the number one community in TON, to create a synergy effect within it through popularisation and filling missing niches, services and products. On top of the TON blockchain we launched the DFC token, which will socially connect all participants in this crypto sector into something more integral.

DF Capital DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DF Capital DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDFC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DF Capital DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDF Capital DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DF Capital DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DF Capital DAO (DFC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DF Capital DAO (DFC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DF Capital DAO.

בדוק את DF Capital DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

DF Capital DAO (DFC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DF Capital DAO (DFC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DFC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DF Capital DAO (DFC)

מחפש איך לקנותDF Capital DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DF Capital DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DFC למטבעות מקומיים

DF Capital DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DF Capital DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרDF Capital DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DF Capital DAO

כמה שווה DF Capital DAO (DFC) היום?
החי DFCהמחיר ב USD הוא 0.0314 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DFC ל USD?
המחיר הנוכחי של DFC ל USD הוא $ 0.0314. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DF Capital DAO?
שווי השוק של DFC הוא $ 834.09K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DFC?
ההיצע במחזור של DFC הוא 26.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DFC?
‏‏DFC השיג מחיר שיא (ATH) של 3.9396355203834914 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DFC?
DFC ‏‏רשם מחירATL של 0.019879577606559423 USD.
מהו נפח המסחר של DFC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DFC הוא $ 99.82K USD.
האם DFC יעלה השנה?
DFC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DFC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:22:05 (UTC+8)

