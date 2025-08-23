עוד על DETF

Decentralized ETF סֵמֶל

Decentralized ETF מְחִיר(DETF)

1 DETF ל USDמחיר חי:

Decentralized ETF (DETF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:35:11 (UTC+8)

Decentralized ETF (DETF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.03%

+3.49%

-8.84%

-8.84%

Decentralized ETF (DETF) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002609. במהלך 24 השעות האחרונות, DETF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002515 לבין שיא של $ 0.002714, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DETFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2081073090717489, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002423325349327352.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DETF השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, +3.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decentralized ETF (DETF) מידע שוק

No.7625

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Decentralized ETF הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.20K. ההיצע במחזור של DETF הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 260.90K.

Decentralized ETF (DETF) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Decentralized ETFהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00008798+3.49%
30 ימים$ -0.001492-36.39%
60 ימים$ -0.00159-37.87%
90 ימים$ -0.002106-44.67%
Decentralized ETF שינוי מחיר היום

היום,DETF רשם שינוי של $ +0.00008798 (+3.49%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Decentralized ETF שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001492 (-36.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Decentralized ETF שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DETF ראה שינוי של $ -0.00159 (-37.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Decentralized ETF שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002106 (-44.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Decentralized ETF (DETF)?

בדוק את Decentralized ETF עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDecentralized ETF (DETF)

D-ETF is positioned as a cutting-edge RWA solution aiming to revolutionize the financial industry by bridging the gap between traditional and digital finance, with a strong emphasis on inclusivity and global accessibility. D-ETF is an innovative trading platform integrating cryptocurrencies, stocks, and ETFs into one user-friendly interface, aiming to democratize global financial markets.

Decentralized ETF זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Decentralized ETFההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDETF את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Decentralized ETFאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDecentralized ETF לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Decentralized ETFתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Decentralized ETF (DETF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Decentralized ETF (DETF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Decentralized ETF.

בדוק את Decentralized ETF תחזית המחיר עכשיו‏!

Decentralized ETF (DETF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Decentralized ETF (DETF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DETF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Decentralized ETF (DETF)

מחפש איך לקנותDecentralized ETF? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Decentralized ETFב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DETF למטבעות מקומיים

1 Decentralized ETF(DETF) ל VND
68.655835
1 Decentralized ETF(DETF) ל AUD
A$0.00399177
1 Decentralized ETF(DETF) ל GBP
0.00193066
1 Decentralized ETF(DETF) ל EUR
0.00221765
1 Decentralized ETF(DETF) ל USD
$0.002609
1 Decentralized ETF(DETF) ל MYR
RM0.0109578
1 Decentralized ETF(DETF) ל TRY
0.10694291
1 Decentralized ETF(DETF) ל JPY
¥0.383523
1 Decentralized ETF(DETF) ל ARS
ARS$3.50200852
1 Decentralized ETF(DETF) ל RUB
0.21057239
1 Decentralized ETF(DETF) ל INR
0.22833968
1 Decentralized ETF(DETF) ל IDR
Rp42.08063927
1 Decentralized ETF(DETF) ל KRW
3.62358792
1 Decentralized ETF(DETF) ל PHP
0.14779985
1 Decentralized ETF(DETF) ל EGP
￡E.0.12656259
1 Decentralized ETF(DETF) ל BRL
R$0.0140886
1 Decentralized ETF(DETF) ל CAD
C$0.00360042
1 Decentralized ETF(DETF) ל BDT
0.31741094
1 Decentralized ETF(DETF) ל NGN
3.98929145
1 Decentralized ETF(DETF) ל COP
$10.436
1 Decentralized ETF(DETF) ל ZAR
R.0.04581404
1 Decentralized ETF(DETF) ל UAH
0.10814305
1 Decentralized ETF(DETF) ל VES
Bs0.36526
1 Decentralized ETF(DETF) ל CLP
$2.50464
1 Decentralized ETF(DETF) ל PKR
Rs0.73970368
1 Decentralized ETF(DETF) ל KZT
1.39591936
1 Decentralized ETF(DETF) ל THB
฿0.08455769
1 Decentralized ETF(DETF) ל TWD
NT$0.07947014
1 Decentralized ETF(DETF) ל AED
د.إ0.00957503
1 Decentralized ETF(DETF) ל CHF
Fr0.0020872
1 Decentralized ETF(DETF) ל HKD
HK$0.02037629
1 Decentralized ETF(DETF) ל AMD
֏0.99882956
1 Decentralized ETF(DETF) ל MAD
.د.م0.023481
1 Decentralized ETF(DETF) ל MXN
$0.04842304
1 Decentralized ETF(DETF) ל SAR
ريال0.00978375
1 Decentralized ETF(DETF) ל PLN
0.00949676
1 Decentralized ETF(DETF) ל RON
лв0.01124479
1 Decentralized ETF(DETF) ל SEK
kr0.02481159
1 Decentralized ETF(DETF) ל BGN
лв0.00435703
1 Decentralized ETF(DETF) ל HUF
Ft0.88559896
1 Decentralized ETF(DETF) ל CZK
0.05471073
1 Decentralized ETF(DETF) ל KWD
د.ك0.000795745
1 Decentralized ETF(DETF) ל ILS
0.00876624
1 Decentralized ETF(DETF) ל AOA
Kz2.37828613
1 Decentralized ETF(DETF) ל BHD
.د.ب0.000983593
1 Decentralized ETF(DETF) ל BMD
$0.002609
1 Decentralized ETF(DETF) ל DKK
kr0.01661933
1 Decentralized ETF(DETF) ל HNL
L0.06830362
1 Decentralized ETF(DETF) ל MUR
0.11907476
1 Decentralized ETF(DETF) ל NAD
$0.04573577
1 Decentralized ETF(DETF) ל NOK
kr0.02627263
1 Decentralized ETF(DETF) ל NZD
$0.0044353
1 Decentralized ETF(DETF) ל PAB
B/.0.002609
1 Decentralized ETF(DETF) ל PGK
K0.01100998
1 Decentralized ETF(DETF) ל QAR
ر.ق0.00947067
1 Decentralized ETF(DETF) ל RSD
дин.0.26118699

Decentralized ETF מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Decentralized ETF, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDecentralized ETF הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Decentralized ETF

כמה שווה Decentralized ETF (DETF) היום?
החי DETFהמחיר ב USD הוא 0.002609 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DETF ל USD?
המחיר הנוכחי של DETF ל USD הוא $ 0.002609. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Decentralized ETF?
שווי השוק של DETF הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DETF?
ההיצע במחזור של DETF הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DETF?
‏‏DETF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2081073090717489 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DETF?
DETF ‏‏רשם מחירATL של 0.002423325349327352 USD.
מהו נפח המסחר של DETF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DETF הוא $ 54.20K USD.
האם DETF יעלה השנה?
DETF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DETF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:35:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DETF-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DETF
DETF
USD
USD

1 DETF = 0.002609 USD

