SUI Desci Agents (DESCI) מידע SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses. אתר רשמי: https://desciagents.ai/ מסמך לבן: https://sui-desci-agents.gitbook.io/suidesciagents סייר בלוקים: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x01d022d585ea528404d2ea250b01098ed62348c0a52bf934d797cec374261d7d::desci::DESCI/txs קנה DESCIעכשיו!

SUI Desci Agents (DESCI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור SUI Desci Agents (DESCI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 296.90K $ 296.90K $ 296.90K שיא כל הזמנים: $ 0.025228 $ 0.025228 $ 0.025228 שפל כל הזמנים: $ 0.000113975921539622 $ 0.000113975921539622 $ 0.000113975921539622 מחיר נוכחי: $ 0.0002969 $ 0.0002969 $ 0.0002969 למידע נוסף על SUI Desci Agents (DESCI) מחיר

SUI Desci Agents (DESCI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של SUI Desci Agents (DESCI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DESCI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DESCIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DESCIטוקניומיקה, חקרו אתDESCIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DESCI מעוניין להוסיף את SUI Desci Agents (DESCI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DESCI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DESCI ב-MEXC עכשיו!

SUI Desci Agents (DESCI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DESCIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DESCI עכשיו את היסטוריית המחירים!

DESCI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DESCI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DESCI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DESCIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

