עוד על DESCI

DESCI מידע על מחיר

DESCI מסמך לבן

DESCI אתר רשמי

DESCI טוקניומיקה

DESCI תחזית מחיר

DESCI היסטוריה

DESCI מדריך קנייה

DESCIממיר מטבעות לפיאט

DESCI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

SUI Desci Agents סֵמֶל

SUI Desci Agents מְחִיר(DESCI)

1 DESCI ל USDמחיר חי:

$0.0002977
$0.0002977$0.0002977
-1.61%1D
USD
SUI Desci Agents (DESCI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:21:58 (UTC+8)

SUI Desci Agents (DESCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0002201
$ 0.0002201$ 0.0002201
24 שעות נמוך
$ 0.0003168
$ 0.0003168$ 0.0003168
גבוה 24 שעות

$ 0.0002201
$ 0.0002201$ 0.0002201

$ 0.0003168
$ 0.0003168$ 0.0003168

$ 0.025119577939458827
$ 0.025119577939458827$ 0.025119577939458827

$ 0.000113975921539622
$ 0.000113975921539622$ 0.000113975921539622

0.00%

-1.60%

-17.40%

-17.40%

SUI Desci Agents (DESCI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002977. במהלך 24 השעות האחרונות, DESCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002201 לבין שיא של $ 0.0003168, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DESCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.025119577939458827, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000113975921539622.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DESCI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SUI Desci Agents (DESCI) מידע שוק

No.8731

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 238.35
$ 238.35$ 238.35

$ 297.70K
$ 297.70K$ 297.70K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של SUI Desci Agents הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 238.35. ההיצע במחזור של DESCI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 297.70K.

SUI Desci Agents (DESCI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של SUI Desci Agentsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000004871-1.60%
30 ימים$ -0.0002073-41.05%
60 ימים$ -0.0005113-63.21%
90 ימים$ -0.0009023-75.20%
SUI Desci Agents שינוי מחיר היום

היום,DESCI רשם שינוי של $ -0.000004871 (-1.60%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

SUI Desci Agents שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002073 (-41.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

SUI Desci Agents שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DESCI ראה שינוי של $ -0.0005113 (-63.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

SUI Desci Agents שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0009023 (-75.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של SUI Desci Agents (DESCI)?

בדוק את SUI Desci Agents עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהSUI Desci Agents (DESCI)

SUI Desci Agents is a platform for launching DeSci assets, growing their audience with AI agents, and generating liquidity with mechanics inspired by pump.fun. We aim to democratize longevity research, unlocking its value to the masses.

SUI Desci Agents זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול SUI Desci Agentsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDESCI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים SUI Desci Agentsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךSUI Desci Agents לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

SUI Desci Agentsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SUI Desci Agents (DESCI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SUI Desci Agents (DESCI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SUI Desci Agents.

בדוק את SUI Desci Agents תחזית המחיר עכשיו‏!

SUI Desci Agents (DESCI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SUI Desci Agents (DESCI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DESCI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות SUI Desci Agents (DESCI)

מחפש איך לקנותSUI Desci Agents? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש SUI Desci Agentsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DESCI למטבעות מקומיים

1 SUI Desci Agents(DESCI) ל VND
7.8339755
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל AUD
A$0.000455481
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל GBP
0.000220298
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל EUR
0.000253045
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל USD
$0.0002977
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל MYR
RM0.00125034
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל TRY
0.0122057
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל JPY
¥0.0437619
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל ARS
ARS$0.39430365
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל RUB
0.024069045
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל INR
0.026063635
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל IDR
Rp4.801612231
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל KRW
0.413469576
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל PHP
0.016864705
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל EGP
￡E.0.01443845
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל BRL
R$0.001613534
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל CAD
C$0.000410826
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל BDT
0.036218182
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל NGN
0.455198185
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל COP
$1.195581062
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל ZAR
R.0.005230589
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל UAH
0.012339665
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל VES
Bs0.041678
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל CLP
$0.285792
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל PKR
Rs0.084403904
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל KZT
0.159281408
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל THB
฿0.009657388
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל TWD
NT$0.009073896
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל AED
د.إ0.001092559
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל CHF
Fr0.00023816
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל HKD
HK$0.002325037
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל AMD
֏0.113971468
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל MAD
.د.م0.0026793
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל MXN
$0.005543174
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל SAR
ريال0.001116375
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל PLN
0.001083628
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל RON
лв0.001283087
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל SEK
kr0.002831127
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל BGN
лв0.000497159
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל HUF
Ft0.10118823
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל CZK
0.006245746
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל KWD
د.ك0.0000907985
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל ILS
0.001003249
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל AOA
Kz0.271374389
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל BHD
.د.ب0.0001122329
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל BMD
$0.0002977
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל DKK
kr0.001899326
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל HNL
L0.007793786
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל MUR
0.013587028
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל NAD
$0.005218681
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל NOK
kr0.003003793
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל NZD
$0.00050609
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל PAB
B/.0.0002977
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל PGK
K0.001256294
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל QAR
ر.ق0.001080651
1 SUI Desci Agents(DESCI) ל RSD
дин.0.029805724

SUI Desci Agents מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של SUI Desci Agents, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרSUI Desci Agents הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על SUI Desci Agents

כמה שווה SUI Desci Agents (DESCI) היום?
החי DESCIהמחיר ב USD הוא 0.0002977 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DESCI ל USD?
המחיר הנוכחי של DESCI ל USD הוא $ 0.0002977. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SUI Desci Agents?
שווי השוק של DESCI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DESCI?
ההיצע במחזור של DESCI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DESCI?
‏‏DESCI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.025119577939458827 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DESCI?
DESCI ‏‏רשם מחירATL של 0.000113975921539622 USD.
מהו נפח המסחר של DESCI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DESCI הוא $ 238.35 USD.
האם DESCI יעלה השנה?
DESCI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DESCI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:21:58 (UTC+8)

SUI Desci Agents (DESCI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DESCI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DESCI
DESCI
USD
USD

1 DESCI = 0.0002977 USD

מסחרDESCI

USDTDESCI
$0.0002977
$0.0002977$0.0002977
-1.60%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד