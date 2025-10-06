Delusional Coin מחיר היום

מחיר Delusional Coin (DELULU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00009339, עם שינוי של 1.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DELULU ל USD הוא $ 0.00009339 לכל DELULU.

Delusional Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DELULU. ב‑24 השעות האחרונות, DELULU סחר בין $ 0.00008971 (נמוך) ל $ 0.00010111 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DELULU נע ב +3.66% בשעה האחרונה ו -43.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.16K.

Delusional Coin (DELULU) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 55.16K$ 55.16K $ 55.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Delusional Coin הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 55.16K. ההיצע במחזור של DELULU הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.