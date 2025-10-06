Delabs Games מחיר היום

מחיר Delabs Games (DELABS) בזמן אמת היום הוא $ 0.004881, עם שינוי של 0.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DELABS ל USD הוא $ 0.004881 לכל DELABS.

Delabs Games כרגע מדורג במקום #1480 לפי שווי שוק של $ 3.66M, עם היצע במחזור של 750.30M DELABS. ב‑24 השעות האחרונות, DELABS סחר בין $ 0.004635 (נמוך) ל $ 0.005437 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02049703623689548, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.004888028478794032.

ביצועים לטווח קצר, DELABS נע ב -0.09% בשעה האחרונה ו -15.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 55.74K.

Delabs Games (DELABS) מידע שוק

דירוג No.1480 שווי שוק $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M נפח (24 שעות) $ 55.74K$ 55.74K $ 55.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.64M$ 14.64M $ 14.64M אספקת מחזור 750.30M 750.30M 750.30M מקסימום היצע 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 אספקה כוללת 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 שיעור מחזור 25.01% בלוקצ'יין ציבורי BSC

