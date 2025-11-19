DEGENFI (DEGENFI) טוקנומיקה

DEGENFI (DEGENFI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי DEGENFI (DEGENFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:39:36 (UTC+8)
DEGENFI (DEGENFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DEGENFI (DEGENFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
--
----
ההיצע הכולל:
--
----
אספקה במחזור:
--
----
FDV (שווי מדולל מלא):
--
----
שיא כל הזמנים:
$ 0.000000544
$ 0.000000544
שפל כל הזמנים:
--
----
מחיר נוכחי:
$ 0.000000000000029
$ 0.000000000000029

DEGENFI (DEGENFI) מידע

DegenFi is a next-gen MemeFi protocol combining DeFi, AI, and gamification to unlock real utility for memecoins. Stake, lend, trade derivatives, and earn through battle-based games — all powered by the $DEGENFFI token and the Degen Beer Mug NFT.

אתר רשמי:
https://degen-fi.net/
מסמך לבן:
https://degenfi-1.gitbook.io/degenfi/
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0xC9B185Cdb6F9b1c9EE3CAD3D15954efbEEbB4D00

DEGENFI (DEGENFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של DEGENFI (DEGENFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של DEGENFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות DEGENFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את DEGENFIטוקניומיקה, חקרו אתDEGENFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DEGENFI

מעוניין להוסיף את DEGENFI (DEGENFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DEGENFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

DEGENFI (DEGENFI) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של DEGENFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

DEGENFI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן DEGENFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DEGENFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.

אנא קרא והבן את הסכם המשתמש ו מדיניות הפרטיות