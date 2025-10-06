DEGENFI מחיר היום

מחיר DEGENFI (DEGENFI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000000000003911, עם שינוי של 239.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEGENFI ל USD הוא $ 0.0000000000003911 לכל DEGENFI.

DEGENFI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- DEGENFI. ב‑24 השעות האחרונות, DEGENFI סחר בין $ 0.0000000000001009 (נמוך) ל $ 0.0000000000007233 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, DEGENFI נע ב -6.93% בשעה האחרונה ו -64.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.24M.

DEGENFI (DEGENFI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 2.24M$ 2.24M $ 2.24M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי BSC

