DeFi Agents AI (DEFIAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DeFi Agents AI (DEFIAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DeFi Agents AI (DEFIAI) מידע Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies. אתר רשמי: https://defiagents.ai/ מסמך לבן: https://aidefiagents.gitbook.io/whitepaper סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0xb3621cd34803Cf7065Dcb0D5BfB0f56C1834a063 קנה DEFIAIעכשיו!

DeFi Agents AI (DEFIAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DeFi Agents AI (DEFIAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 67.56K $ 67.56K $ 67.56K שיא כל הזמנים: $ 0.017749 $ 0.017749 $ 0.017749 שפל כל הזמנים: $ 0.000093963408703029 $ 0.000093963408703029 $ 0.000093963408703029 מחיר נוכחי: $ 0.00006756 $ 0.00006756 $ 0.00006756 למידע נוסף על DeFi Agents AI (DEFIAI) מחיר

DeFi Agents AI (DEFIAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DeFi Agents AI (DEFIAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DEFIAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DEFIAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DEFIAIטוקניומיקה, חקרו אתDEFIAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DEFIAI מעוניין להוסיף את DeFi Agents AI (DEFIAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DEFIAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DEFIAI ב-MEXC עכשיו!

DeFi Agents AI (DEFIAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DEFIAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DEFIAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

DEFIAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DEFIAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DEFIAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DEFIAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

