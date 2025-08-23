עוד על DEFIAI

DEFIAI מידע על מחיר

DEFIAI מסמך לבן

DEFIAI אתר רשמי

DEFIAI טוקניומיקה

DEFIAI תחזית מחיר

DEFIAI היסטוריה

DEFIAI מדריך קנייה

DEFIAIממיר מטבעות לפיאט

DEFIAI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

DeFi Agents AI סֵמֶל

DeFi Agents AI מְחִיר(DEFIAI)

1 DEFIAI ל USDמחיר חי:

$0.00007745
$0.00007745$0.00007745
-2.14%1D
USD
DeFi Agents AI (DEFIAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:21:50 (UTC+8)

DeFi Agents AI (DEFIAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00007369
$ 0.00007369$ 0.00007369
24 שעות נמוך
$ 0.00008021
$ 0.00008021$ 0.00008021
גבוה 24 שעות

$ 0.00007369
$ 0.00007369$ 0.00007369

$ 0.00008021
$ 0.00008021$ 0.00008021

$ 0.029123345638469956
$ 0.029123345638469956$ 0.029123345638469956

$ 0.000093963408703029
$ 0.000093963408703029$ 0.000093963408703029

+4.33%

-2.13%

-0.19%

-0.19%

DeFi Agents AI (DEFIAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00007746. במהלך 24 השעות האחרונות, DEFIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00007369 לבין שיא של $ 0.00008021, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEFIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.029123345638469956, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000093963408703029.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEFIAI השתנה ב +4.33% במהלך השעה האחרונה, -2.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFi Agents AI (DEFIAI) מידע שוק

No.5366

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.97K
$ 54.97K$ 54.97K

$ 77.46K
$ 77.46K$ 77.46K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של DeFi Agents AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.97K. ההיצע במחזור של DEFIAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.46K.

DeFi Agents AI (DEFIAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DeFi Agents AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000016937-2.13%
30 ימים$ -0.00007265-48.40%
60 ימים$ -0.00005629-42.09%
90 ימים$ -0.00004394-36.20%
DeFi Agents AI שינוי מחיר היום

היום,DEFIAI רשם שינוי של $ -0.0000016937 (-2.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DeFi Agents AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00007265 (-48.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DeFi Agents AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEFIAI ראה שינוי של $ -0.00005629 (-42.09%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DeFi Agents AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00004394 (-36.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DeFi Agents AI (DEFIAI)?

בדוק את DeFi Agents AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDeFi Agents AI (DEFIAI)

Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies.

DeFi Agents AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DeFi Agents AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDEFIAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DeFi Agents AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDeFi Agents AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DeFi Agents AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DeFi Agents AI (DEFIAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeFi Agents AI (DEFIAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeFi Agents AI.

בדוק את DeFi Agents AI תחזית המחיר עכשיו‏!

DeFi Agents AI (DEFIAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeFi Agents AI (DEFIAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEFIAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DeFi Agents AI (DEFIAI)

מחפש איך לקנותDeFi Agents AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DeFi Agents AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DEFIAI למטבעות מקומיים

1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל VND
2.0383599
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל AUD
A$0.0001185138
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל GBP
0.0000573204
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל EUR
0.000065841
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל USD
$0.00007746
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל MYR
RM0.000325332
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל TRY
0.00317586
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל JPY
¥0.01138662
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל ARS
ARS$0.10259577
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל RUB
0.006262641
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל INR
0.006781623
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל IDR
Rp1.2493546638
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל KRW
0.1075826448
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל PHP
0.004388109
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל EGP
￡E.0.00375681
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל BRL
R$0.0004198332
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל CAD
C$0.0001068948
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל BDT
0.0094237836
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל NGN
0.118440213
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל COP
$0.3110840076
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל ZAR
R.0.0013609722
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל UAH
0.003210717
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל VES
Bs0.0108444
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל CLP
$0.0743616
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל PKR
Rs0.0219614592
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל KZT
0.0414441984
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל THB
฿0.0025128024
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל TWD
NT$0.0023609808
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל AED
د.إ0.0002842782
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל CHF
Fr0.000061968
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל HKD
HK$0.0006049626
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל AMD
֏0.0296547864
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל MAD
.د.م0.00069714
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל MXN
$0.0014423052
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל SAR
ريال0.000290475
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל PLN
0.0002819544
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל RON
лв0.0003338526
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל SEK
kr0.0007374192
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל BGN
лв0.0001293582
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל HUF
Ft0.026328654
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל CZK
0.0016251108
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל KWD
د.ك0.0000236253
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל ILS
0.0002610402
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל AOA
Kz0.0706102122
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל BHD
.د.ب0.00002920242
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל BMD
$0.00007746
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל DKK
kr0.0004941948
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל HNL
L0.0020279028
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל MUR
0.0035352744
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל NAD
$0.0013578738
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל NOK
kr0.0007815714
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל NZD
$0.000131682
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל PAB
B/.0.00007746
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל PGK
K0.0003268812
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל QAR
ر.ق0.0002811798
1 DeFi Agents AI(DEFIAI) ל RSD
дин.0.0077552952

DeFi Agents AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DeFi Agents AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDeFi Agents AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DeFi Agents AI

כמה שווה DeFi Agents AI (DEFIAI) היום?
החי DEFIAIהמחיר ב USD הוא 0.00007746 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEFIAI ל USD?
המחיר הנוכחי של DEFIAI ל USD הוא $ 0.00007746. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DeFi Agents AI?
שווי השוק של DEFIAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEFIAI?
ההיצע במחזור של DEFIAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEFIAI?
‏‏DEFIAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.029123345638469956 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEFIAI?
DEFIAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000093963408703029 USD.
מהו נפח המסחר של DEFIAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEFIAI הוא $ 54.97K USD.
האם DEFIAI יעלה השנה?
DEFIAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEFIAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:21:50 (UTC+8)

DeFi Agents AI (DEFIAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DEFIAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DEFIAI
DEFIAI
USD
USD

1 DEFIAI = 0.00007745 USD

מסחרDEFIAI

USDTDEFIAI
$0.00007745
$0.00007745$0.00007745
-2.08%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד