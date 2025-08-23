מה זהDeFi Agents AI (DEFIAI)

Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies.

DeFi Agents AI (DEFIAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeFi Agents AI (DEFIAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEFIAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

DeFi Agents AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DeFi Agents AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DeFi Agents AI כמה שווה DeFi Agents AI (DEFIAI) היום? החי DEFIAIהמחיר ב USD הוא 0.00007746 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי DEFIAI ל USD? $ 0.00007746 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של DEFIAI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של DeFi Agents AI? שווי השוק של DEFIAI הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של DEFIAI? ההיצע במחזור של DEFIAI הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEFIAI? ‏‏DEFIAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.029123345638469956 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEFIAI? DEFIAI ‏‏רשם מחירATL של 0.000093963408703029 USD . מהו נפח המסחר של DEFIAI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEFIAI הוא $ 54.97K USD . האם DEFIAI יעלה השנה? DEFIAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEFIAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

