Global DePIN Chain סֵמֶל

Global DePIN Chain מְחִיר(DEEPSEEK)

1 DEEPSEEK ל USDמחיר חי:

$0.000495
-6.95%1D
USD
Global DePIN Chain (DEEPSEEK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:34:25 (UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00045
24 שעות נמוך
$ 0.00055
גבוה 24 שעות

$ 0.00045
$ 0.00055
$ 0.014167991380617766
$ 0.000349883764102084
-1.20%

-6.95%

+17.85%

+17.85%

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000495. במהלך 24 השעות האחרונות, DEEPSEEK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00045 לבין שיא של $ 0.00055, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEEPSEEKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.014167991380617766, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000349883764102084.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEEPSEEK השתנה ב -1.20% במהלך השעה האחרונה, -6.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) מידע שוק

No.2483

$ 391.05K
$ 6.18K
$ 495.00K
790.00M
1,000,000,000
BASE

שווי השוק הנוכחי של Global DePIN Chain הוא $ 391.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.18K. ההיצע במחזור של DEEPSEEK הוא 790.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 495.00K.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Global DePIN Chainהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00003697-6.95%
30 ימים$ -0.000039-7.31%
60 ימים$ -0.000007-1.40%
90 ימים$ -0.000476-49.03%
Global DePIN Chain שינוי מחיר היום

היום,DEEPSEEK רשם שינוי של $ -0.00003697 (-6.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Global DePIN Chain שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000039 (-7.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Global DePIN Chain שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DEEPSEEK ראה שינוי של $ -0.000007 (-1.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Global DePIN Chain שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000476 (-49.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Global DePIN Chain (DEEPSEEK)?

בדוק את Global DePIN Chain עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGlobal DePIN Chain (DEEPSEEK)

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Global DePIN Chain זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Global DePIN Chainההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDEEPSEEK את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Global DePIN Chainאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGlobal DePIN Chain לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Global DePIN Chainתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Global DePIN Chain (DEEPSEEK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Global DePIN Chain (DEEPSEEK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Global DePIN Chain.

בדוק את Global DePIN Chain תחזית המחיר עכשיו‏!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Global DePIN Chain (DEEPSEEK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DEEPSEEK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

מחפש איך לקנותGlobal DePIN Chain? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Global DePIN Chainב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Global DePIN Chain מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Global DePIN Chain, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרGlobal DePIN Chain הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Global DePIN Chain

כמה שווה Global DePIN Chain (DEEPSEEK) היום?
החי DEEPSEEKהמחיר ב USD הוא 0.000495 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DEEPSEEK ל USD?
המחיר הנוכחי של DEEPSEEK ל USD הוא $ 0.000495. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Global DePIN Chain?
שווי השוק של DEEPSEEK הוא $ 391.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DEEPSEEK?
ההיצע במחזור של DEEPSEEK הוא 790.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DEEPSEEK?
‏‏DEEPSEEK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.014167991380617766 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DEEPSEEK?
DEEPSEEK ‏‏רשם מחירATL של 0.000349883764102084 USD.
מהו נפח המסחר של DEEPSEEK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DEEPSEEK הוא $ 6.18K USD.
האם DEEPSEEK יעלה השנה?
DEEPSEEK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DEEPSEEK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

