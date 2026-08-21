DeepBook (DEEP) ניתוח טכני היום דף DeepBook הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DEEP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DeepBook למטה. הירשם

DeepBook (DEEP) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.014978 -- +6.58% -19.75% -53.38%

DeepBook אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DeepBook במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 7 קנה 8 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 3 קנה 5 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01501 0.015 R2 0.015 0.015 R1 0.015 0.015 PP 0.01499 0.01499 S1 0.01499 0.01499 S2 0.01498 0.01499 S3 0.01498 0.01498

DeepBook אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.14M $2.86 M $2.72 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.14 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.10 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.28 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.25 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. DeepBook זרימת הון זרימת נטו פנימה DEEPUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.06 M 0.02 2026-08-20 -$0.15 M 0.01 2026-08-19 $0.03 M 0.01 2026-08-18 $0.02 M 0.01 2026-08-17 $0.05 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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