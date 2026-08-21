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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על DeepBook, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על DeepBook, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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DeepBook (DEEP) ניתוח טכני היום

DeepBook (DEEP) ניתוח טכני היום

דף DeepBook הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DEEP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DeepBook למטה.

DeepBook (DEEP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.014978--+6.58%-19.75%-53.38%
למידע נוסף על DeepBook מחיר

DeepBook אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DeepBook במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 7
קנה 8
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 6נייטרלי 3קנה 5
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.01501
0.015
R2
0.015
0.015
R1
0.015
0.015
PP
0.01499
0.01499
S1
0.01499
0.01499
S2
0.01498
0.01499
S3
0.01498
0.01498

DeepBook אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.14M
$2.86 M
$2.72 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.14 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.10 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.28 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.25 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

DeepBook זרימת הון

זרימת נטו פנימהDEEPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.06 M0.02
2026-08-20-$0.15 M0.01
2026-08-19$0.03 M0.01
2026-08-18$0.02 M0.01
2026-08-17$0.05 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב DeepBook (DEEP) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב DeepBook מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDEEP
$0.014978
$0.014978$0.014978
+0.43%
7.22M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

DEEP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DEEP
DEEP
USD
USD

1 DEEP = 0.014978 USD

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