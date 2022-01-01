DeFi Connect Credit (DCC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי DeFi Connect Credit (DCC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

DeFi Connect Credit (DCC) מידע DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience. אתר רשמי: https://deficonnectcredit.xyz מסמך לבן: https://defi-connect-credit.gitbook.io/whitepaper-defi-connect-credit סייר בלוקים: https://basescan.org/address/0x773f305d4f03f9dff09f6fde489c5397526df439 קנה DCCעכשיו!

DeFi Connect Credit (DCC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור DeFi Connect Credit (DCC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 74.30K $ 74.30K $ 74.30K שיא כל הזמנים: $ 0.0102 $ 0.0102 $ 0.0102 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000743 $ 0.0000743 $ 0.0000743 למידע נוסף על DeFi Connect Credit (DCC) מחיר

DeFi Connect Credit (DCC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של DeFi Connect Credit (DCC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של DCC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות DCCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את DCCטוקניומיקה, חקרו אתDCCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות DCC מעוניין להוסיף את DeFi Connect Credit (DCC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת DCC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות DCC ב-MEXC עכשיו!

DeFi Connect Credit (DCC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של DCCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה DCC עכשיו את היסטוריית המחירים!

DCC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן DCC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו DCC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה DCCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

