עוד על DCC

DCC מידע על מחיר

DCC מסמך לבן

DCC אתר רשמי

DCC טוקניומיקה

DCC תחזית מחיר

DCC היסטוריה

DCC מדריך קנייה

DCCממיר מטבעות לפיאט

DCC ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

DeFi Connect Credit סֵמֶל

DeFi Connect Credit מְחִיר(DCC)

1 DCC ל USDמחיר חי:

$0.0000613
$0.0000613$0.0000613
+13.51%1D
USD
DeFi Connect Credit (DCC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:32:56 (UTC+8)

DeFi Connect Credit (DCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000442
$ 0.0000442$ 0.0000442
24 שעות נמוך
$ 0.0000619
$ 0.0000619$ 0.0000619
גבוה 24 שעות

$ 0.0000442
$ 0.0000442$ 0.0000442

$ 0.0000619
$ 0.0000619$ 0.0000619

--
----

--
----

+2.33%

+13.51%

-35.07%

-35.07%

DeFi Connect Credit (DCC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000613. במהלך 24 השעות האחרונות, DCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000442 לבין שיא של $ 0.0000619, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DCC השתנה ב +2.33% במהלך השעה האחרונה, +13.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-35.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFi Connect Credit (DCC) מידע שוק

--
----

$ 2.21K
$ 2.21K$ 2.21K

$ 61.30K
$ 61.30K$ 61.30K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של DeFi Connect Credit הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.21K. ההיצע במחזור של DCC הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.30K.

DeFi Connect Credit (DCC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של DeFi Connect Creditהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000007296+13.51%
30 ימים$ +0.000015+32.39%
60 ימים$ +0.0000158+34.72%
90 ימים$ -0.0049387-98.78%
DeFi Connect Credit שינוי מחיר היום

היום,DCC רשם שינוי של $ +0.000007296 (+13.51%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

DeFi Connect Credit שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000015 (+32.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

DeFi Connect Credit שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,DCC ראה שינוי של $ +0.0000158 (+34.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

DeFi Connect Credit שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0049387 (-98.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של DeFi Connect Credit (DCC)?

בדוק את DeFi Connect Credit עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהDeFi Connect Credit (DCC)

DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience.

DeFi Connect Credit זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול DeFi Connect Creditההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקDCC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים DeFi Connect Creditאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךDeFi Connect Credit לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

DeFi Connect Creditתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DeFi Connect Credit (DCC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeFi Connect Credit (DCC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeFi Connect Credit.

בדוק את DeFi Connect Credit תחזית המחיר עכשיו‏!

DeFi Connect Credit (DCC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeFi Connect Credit (DCC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DCC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות DeFi Connect Credit (DCC)

מחפש איך לקנותDeFi Connect Credit? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש DeFi Connect Creditב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

DCC למטבעות מקומיים

1 DeFi Connect Credit(DCC) ל VND
1.6131095
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל AUD
A$0.000093789
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל GBP
0.000045362
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל EUR
0.000052105
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל USD
$0.0000613
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל MYR
RM0.00025746
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל TRY
0.002512687
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל JPY
¥0.0090111
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל ARS
ARS$0.082281764
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל RUB
0.004956718
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל INR
0.005364976
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל IDR
Rp0.988709539
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל KRW
0.085138344
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל PHP
0.003473258
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל EGP
￡E.0.002973663
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל BRL
R$0.000331633
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל CAD
C$0.000084594
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל BDT
0.007457758
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל NGN
0.093730765
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל COP
$0.2452
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל ZAR
R.0.001076428
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל UAH
0.002540885
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל VES
Bs0.008582
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל CLP
$0.058848
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל PKR
Rs0.017379776
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל KZT
0.032797952
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל THB
฿0.001986733
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל TWD
NT$0.001867811
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל AED
د.إ0.000224971
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל CHF
Fr0.00004904
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל HKD
HK$0.000478753
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל AMD
֏0.023468092
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל MAD
.د.م0.0005517
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל MXN
$0.001138341
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל SAR
ريال0.000229875
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל PLN
0.000223132
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל RON
лв0.000264203
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל SEK
kr0.000582963
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל BGN
лв0.000102371
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל HUF
Ft0.020807672
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל CZK
0.001285461
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל KWD
د.ك0.0000186965
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל ILS
0.000205968
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל AOA
Kz0.055879241
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל BHD
.د.ب0.0000231101
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל BMD
$0.0000613
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל DKK
kr0.000390481
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל HNL
L0.001604834
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל MUR
0.002797732
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל NAD
$0.001074589
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל NOK
kr0.000617291
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל NZD
$0.00010421
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל PAB
B/.0.0000613
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל PGK
K0.000258686
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל QAR
ر.ق0.000222519
1 DeFi Connect Credit(DCC) ל RSD
дин.0.006136743

DeFi Connect Credit מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של DeFi Connect Credit, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרDeFi Connect Credit הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על DeFi Connect Credit

כמה שווה DeFi Connect Credit (DCC) היום?
החי DCCהמחיר ב USD הוא 0.0000613 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DCC ל USD?
המחיר הנוכחי של DCC ל USD הוא $ 0.0000613. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DeFi Connect Credit?
שווי השוק של DCC הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DCC?
ההיצע במחזור של DCC הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DCC?
‏‏DCC השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DCC?
DCC ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של DCC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DCC הוא $ 2.21K USD.
האם DCC יעלה השנה?
DCC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DCC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:32:56 (UTC+8)

DeFi Connect Credit (DCC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

DCC-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DCC
DCC
USD
USD

1 DCC = 0.0000613 USD

מסחרDCC

USDTDCC
$0.0000613
$0.0000613$0.0000613
+13.51%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד