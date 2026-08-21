Data Network (DATA) ניתוח טכני היום דף Data Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DATA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Data Network למטה. הירשם

Data Network (DATA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0,183 -- -8,50% -32,28% +22,00%

Data Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Data Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 4 קנה 10 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 10 נייטרלי 2 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 2 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0,183 0,183 R2 0,183 0,1829 R1 0,1829 0,1829 PP 0,1829 0,1829 S1 0,1828 0,1828 S2 0,1828 0,1828 S3 0,1827 0,1828

Data Network אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0,20M $1,37 M $1,57 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0,00M קניות פעילות ל-3 ימים $0,01 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0,01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0,00M קניות פעילות ל-7 ימים $0,02 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0,02 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Data Network זרימת הון זרימת נטו פנימה DATAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0,03 M 0,18 2026-08-20 $0,34 M 0,18 2026-08-19 $0,16 M 0,18 2026-08-18 $0,09 M 0,17 2026-08-17 $0,14 M 0,18 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.