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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Data Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Data Network, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Data Network (DATA) ניתוח טכני היום

Data Network (DATA) ניתוח טכני היום

דף Data Network הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של DATA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Data Network למטה.

Data Network (DATA) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0,183---8,50%-32,28%+22,00%
למידע נוסף על Data Network מחיר

Data Network אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Data Network במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 4
קנה 10
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 10נייטרלי 2קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 2קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0,183
0,183
R2
0,183
0,1829
R1
0,1829
0,1829
PP
0,1829
0,1829
S1
0,1828
0,1828
S2
0,1828
0,1828
S3
0,1827
0,1828

Data Network אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0,20M
$1,37 M
$1,57 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0,00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0,01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0,01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0,00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0,02 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0,02 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Data Network זרימת הון

זרימת נטו פנימהDATAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0,03 M0,18
2026-08-20$0,34 M0,18
2026-08-19$0,16 M0,18
2026-08-18$0,09 M0,17
2026-08-17$0,14 M0,18

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Data Network

סחור ב Data Network (DATA) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Data Network מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTDATA
$0,1832
$0,1832$0,1832
+1,83%
667.28K (USDT)
/USDCDATA
$0,1833
$0,1833$0,1833
+2,00%
302.32K (USDT)
/ETHDATA
$0,00007917
$0,00007917$0,00007917
+2,01%
70.81K (USDT)
/BTCDATA
$0,000002522
$0,000002522$0,000002522
+1,32%
108.49K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

DATA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

DATA
DATA
USD
USD

1 DATA = 0,183 USD

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