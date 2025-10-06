DarkStar מחיר היום

מחיר DarkStar (DARKSTAR) בזמן אמת היום הוא $ 0.11333, עם שינוי של 1.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DARKSTAR ל USD הוא $ 0.11333 לכל DARKSTAR.

DarkStar כרגע מדורג במקום #594 לפי שווי שוק של $ 33.24M, עם היצע במחזור של 293.33M DARKSTAR. ב‑24 השעות האחרונות, DARKSTAR סחר בין $ 0.10909 (נמוך) ל $ 0.11632 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.161582695041003, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.055093699723331745.

ביצועים לטווח קצר, DARKSTAR נע ב +3.62% בשעה האחרונה ו -1.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.67K.

DarkStar (DARKSTAR) מידע שוק

דירוג No.594 שווי שוק $ 33.24M נפח (24 שעות) $ 54.67K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.33M אספקת מחזור 293.33M מקסימום היצע 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 שיעור מחזור 29.33% בלוקצ'יין ציבורי BSC

